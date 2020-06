Nintendo révèle que 140 000 comptes supplémentaires ont été piratés

L'entreprise a annoncé lundi que le nombre de comptes Nintendo ayant été piratés ces derniers mois est près de deux fois plus élevé qu'on ne le croyait en avril.

Le géant japonais avait reconnu à la fin avril que les noms, pseudonymes, dates de naissance, adresses courriel et pays de résidence des propriétaires de 160 000 comptes auraient pu être consultés par les pirates. Dans une déclaration en ligne, l'entreprise a confirmé que 140 000 comptes supplémentaires ont été compromis.

Ces nouvelles informations découlent de l'enquête que mène Nintendo sur la situation depuis deux mois. Selon l'entreprise, les identifiants et mots de passe ont été obtenus illégalement par un autre moyen que [leur] service , mais aucune autre précision n'a été donnée.

Nintendo dit avoir réinitialisé les mots de passe de tous les comptes touchés et rappelle que moins de 1 % des comptes ont été piratés.

C'est en obtenant des informations de comptes Nintendo Network ID (NNID) que les pirates ont pu accéder aux comptes Nintendo. NNID est le système de comptes des consoles d’ancienne génération de Nintendo, la Wii U et la 3DS, et il était possible jusqu'en avril de se connecter à son compte Nintendo à partir de son NNID.

Plusieurs internautes rapportaient à l'époque que des connexions avaient été effectuées sur leur compte Nintendo à partir d’adresses IP inconnues. Dans plusieurs cas, les pirates ont utilisé leur accès aux comptes pour faire des achats de plusieurs centaines de dollars dans la boutique virtuelle de Nintendo à l’aide de PayPal.

Comment sécuriser votre compte

Activer la validation en deux étapes, dissocier son compte PayPal de son compte Nintendo et modifier son mot de passe sont des moyens concrets de renforcer la sécurité de son compte Nintendo.

Voici comment s'y prendre :

Activer la validation en deux étapes Allez sur https://accounts.nintendo.com  (Nouvelle fenêtre) et connectez-vous à votre compte Nintendo. Sélectionnez « Paramètres de connexion et de sécurité », faites défiler le menu jusqu’à « Validation en deux étapes », puis cliquez sur « Changer ». Cliquez sur « Activer la validation en deux étapes ». Cliquez sur « Envoyer » pour recevoir un code de vérification à l’adresse courriel affichée. Installez l’application Google Authenticator sur votre appareil connecté. Utilisez l’application de votre appareil connecté pour scanner le Code QR qui s’affiche à l’écran de votre compte Nintendo. Un code de vérification à six chiffres s’affichera sur votre appareil connecté. Saisissez le code de vérification dans le champ sous l’étape 3 de l’écran du compte Nintendo, puis sélectionnez « Envoyer ». Une liste de codes de secours s’affichera. Cliquez sur « Copier » pour copier tous les codes, puis collez-les en lieu sûr. Un code de secours sera exigé à la connexion si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator. Assurez-vous de conserver ces codes. Vous pouvez les utiliser (une fois chacun) si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator. Cliquez sur « Codes de secours sauvegardés », puis sur « OK ». Une fois les paramètres du compte changés, vous pouvez retourner à la rubrique des « Paramètres de la validation en deux étapes » pour revoir les codes de secours et retirer la restriction des deux étapes.

Dissocier votre compte PayPal de votre compte Nintendo Ouvrez l’eShop sur votre console Nintendo Switch. Touchez l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Supprimez votre compte PayPal. Vous pouvez aussi supprimer votre carte de crédit de votre compte.