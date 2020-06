La session d'automne écourtée dans des cégeps

Le Cégep de Sainte-Foy planche sur une session de 12 semaines qui prendrait son envol officiellement le 8 septembre.

Ça nous permettrait de faire une entrée scolaire progressive pour les étudiants, de les accueillir en présence , explique la directrice des études, Sophie-Emmanuelle Genest.

On a aussi des mises à niveau à faire pour nos étudiants qui n'ont pas eu la chance de développer l'entièreté des compétences. Sophie-Emmanuelle Genest, directrice des études du Cégep de Sainte-Foy

Les semaines libérées serviront donc à faire le rattrapage nécessaire. Des étudiants de techniques spécialisées, dont celle d'échographie médicale, n'ont par exemple pas pu s'exercer comme prévu en raison de la pandémie.

Outre certaines activités essentielles comme les laboratoires, la formation aura lieu à distance, mais le nombre de cours en présentiel pourrait augmenter en fonction de l'état de la pandémie.

On croit vraiment que le meilleur facteur pour la réussite des étudiants, c'est la relation avec leur professeur. Si on peut favoriser ça le plus possible, on va le faire , souhaite la directrice des études.

Peu d'impact sur la fréquentation

Jusqu'à maintenant, les inscriptions pour l'automne prochain sont stables. Sophie-Emmanuelle Genest se réjouit également de ce que peu d'étudiants supplémentaires se soient prévalus de l'option d'obtenir une mention « incomplet » pour la session d'hiver.

Le taux d'échec et de reprise de cours restent dans la normale habituelle, sous les 4 %.

Au Cégep de Limoilou à Québec, la reprise des cours aura lieu le 31 août plutôt que le 24, comme prévu.

Le collège a reporté le retour des étudiants d'une semaine pour leur fournir un meilleur accueil.

Le Cégep de Lévis-Lauzon envisage pour sa part un calendrier de 13 semaines de cours, qui commencerait également le 31 août et se terminerait le 22 décembre.

Le Cégep Garneau devrait dévoiler les détails de son calendrier mercredi.