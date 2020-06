Un Saguenéen rêve d’un déconfinement plus vert

Francis Boivin-Desgagné vient de créer la page Facebook Vers un déconfinement VERT au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les abonnés se multiplient déjà à grande vitesse.

Il a eu cette idée alors qu’il courait près du site de la petite maison blanche dans l’arrondissement de Chicoutimi. La présente de nombreux déchets l’a fait sursauter. Lui et une amie sont revenus et ont rempli deux sacs de poubelle en moins de 30 minutes.

Il souhaite que les citoyens augmentent leur vigilance et agissent pour faire leur part. Il rappelle qu’au début du confinement, tout le monde était fier de voir les effets bénéfiques sur l’environnement, ne serait-ce que grâce à la réduction de la circulation automobile et aérienne. Ce constat semble avoir été oublié selon lui.

Plus les mesures de déconfinement ont été annoncées, plus l’environnement s’est fait jouer un tour et est devenu drôlement moins intéressant que la relance de l’économie.

Francis Boivin-Desgagné