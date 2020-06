Cinq salles de justice virtuelles pour l’Est-du-Québec

Il ne s'agit pas de salles physiques proprement dites attitrées à une ville en particulier, mais plutôt d'accès à une plateforme web sécurisée qui peut-être accessible par tous les gens concernés par une cause.

Par exemple, un juge peut siéger à Rimouski pendant qu'un avocat plaide à Sept-Îles, tandis qu'un autre est installé derrière son bureau de Gaspé. Un témoin peut quant à lui se trouver aux Îles-de-la-Madeleine sans problème.

L’implantation de cette façon de faire a été accélérée par la crise sanitaire, qui oblige les gens à se tenir à deux mètres l’un de l’autre. Cette règle est parfois difficile à respecter dans les salles exiguës de certains palais de justice.

Pour le porte-parole du ministère de la Justice, l'avocat Alex Pothier, il est fini le temps où l’utilisation des visioconférences était restreinte, par exemple entre un établissement de détention et un palais de justice.

Maître Pothier souligne que cette nouvelle plateforme rend la justice plus accessible en plus d'être économique pour la population.

Le directeur adjoint du Laboratoire sur la cyberjustice à l’Université de Montréal (UdM), Nicolas Vermeys, salue ce coup de barre imposé par Québec.

Il considère que cette façon de faire présente plusieurs avantages pour les régions où les palais de justice et certains juristes sont trop souvent loin l'un de l'autre.

Cependant, cette technologie a ses limites, notamment lorsqu'il est question de l’interprétation d’un témoignage, juge-t-il.

Les médiums vont avoir une incidence sur comment on interagit et comment on agit. Dans certains cas, c’est une excellente chose, ça peut aider à désamorcer une situation par exemple, mais dans d’autres cas, il peut y avoir une perte d’informations.

Nicolas Vermeys, directeur adjoint du Laboratoire sur la cyberjustice à l’Université de Montréal