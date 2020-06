Une chasse à l’homme confuse pour le service policier de Truro lors de la tuerie en N.-É.

CBC a obtenu les comptes-rendus de ces communications grâce à une demande d’accès à l’information.

Un quart d’heure avant que les policiers abattent le tireur à Enfield, le 19 avril, des agents du service policier municipal de Truro, à 64 km de distance, étaient dépêchés à un supermarché Sobeys.

Un répartiteur de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait dit à la police de Truro que le suspect avait été aperçu dans ce supermarché. Il a plusieurs armes , a lancé le répartiteur pour prévenir la police de Truro à 11 h 12. La police municipale a dépêché toutes ses unités pour appuyer la GRC au supermarché.

À ce moment, les policiers croyaient que le tireur conduisait un véhicule Chevrolet Tracker, comme la GRCGendarmerie royale du Canada l’avait indiqué sur Twitter quelques minutes auparavant.

Les agents de Truro ont signalé quelques minutes plus tard que tout ce qu’ils avaient trouvé au supermarché était un véhicule de la GRCGendarmerie royale du Canada .

En réalité, le tireur était loin de Truro à ce moment et il conduisait la voiture d’une de ses victimes, une Mazda. C’était le troisième véhicule qu’il conduisait ce jour-là.

Au fur et à mesure que le tireur déguisé en policier se déplaçait dans diverses collectivités rurales en abattant des gens, la GRCGendarmerie royale du Canada suivait sa piste.

Un blessé à l’hôpital de Truro

Au petit matin, les agents de Truro semblaient peu au fait des crimes commis par le tireur dans la collectivité de Portapique, à une quarantaine de kilomètres de la ville.

La police municipale a été alertée non par la GRCGendarmerie royale du Canada , mais par l’hôpital de Truro, qui était en mode de confinement et qui soignait au moins un homme blessé par balle. Des membres de la famille de cet homme qui souffrait d’une blessure à un bras ont dit à des policiers qui se trouvaient devant le service des urgences de l’hôpital que le tireur conduisait un véhicule ressemblant à une voiture de police.

À 12 h 58, le service policier de Truro a reçu un appel de la GRCGendarmerie royale du Canada . Cette dernière l’a informé que le suspect recherché était associé, en plus d’une Mercedes, à une voiture blanche décrite comme une ancienne voiture de police portant « un insigne comme celui du Canada ». Il n’y avait aucun détail sur le nombre de personnes tuées à ce moment.

Dix minutes plus tard, la GRCGendarmerie royale du Canada a lancé un premier bulletin d’alerte à tous les services policiers de la Nouvelle-Écosse pour les informer que Gabriel Wortman était recherché dans le contexte d’une situation de tireur actif en cours.

Sept heures plus tard, c’est-à-dire 10 heures après le premier appel reçu par le service d’urgence 911, la GRCGendarmerie royale du Canada a confirmé aux policiers de Truro que le tireur se déplaçait dans une réplique d’une voiture de la GRCGendarmerie royale du Canada . Les policiers avaient déjà précisé que ce renseignement provenait de la petite amie du tireur, qui était sortie des bois où elle s’était cachée durant la nuit.

Une question de sécurité pour Truro

Hormis les appels reçus pour fermer les routes menant à la ville et se rendre au supermarché Sobeys, le service policier de Truro n’a pas eu à répondre directement aux coups de feu parce que les faits se sont produits dans le territoire desservi par la GRCGendarmerie royale du Canada , soit dans les comtés de Colchester, de Cumberland et de Hants.

Durant la conférence de presse du 4 juin de la GRC sur son enquête, le corps policier a souligné qu’il avait communiqué avec les autres services policiers tout au long des faits. La GRCGendarmerie royale du Canada a précisé que plus d’une centaine de ses agents sont intervenus durant la chasse à l’homme, y compris des membres de plusieurs détachements, des spécialistes, dont des négociateurs, des artificiers et des maîtres de chiens policiers. Des gendarmes du Nouveau-Brunswick ont aussi été appelés en renforts.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le tireur a parcouru plus de 100 kilomètres avant d'être intercepté, à Enfield. Photo : Radio-Canada / GRC

Les policiers de Truro gardaient l’oeil ouvert au cas où ils auraient aperçu l’une ou l’autre voiture utilisée par l’homme recherché. Le chef de la police municipale, Dave MacNeil, a expliqué récemment, durant une entrevue, que toute description du tireur et des véhicules qu’il conduisait aurait été utile.

Ce n’était pas seulement une question de sécurité pour les policiers, c'était aussi une question de sécurité pour toute la communauté, a expliqué Dave MacNeil. Le plus tôt ces renseignements sont transmis aux policiers et au public est le mieux, a-t-il ajouté.

Un autre appel au 911

Après le signalement de la mort de 13 personnes à Portapique le 18 avril, la GRCGendarmerie royale du Canada a compris que le tireur se déplaçait, car la mort d’une autre personne a été signalée le long de la route 4. Lillian Campbell Hyslop, une femme de 65 ans, a été tuée tandis qu’elle faisait une promenade à pied. Les policiers croient qu’elle était la quatrième victime du tireur durant la matinée.

À 9 h 34, plus de 11 heures après le premier appel reçu par le service 911, un autre appel a été reçu en provenance de la région de Wentworth.

Peu après, la GRCGendarmerie royale du Canada a informé la police de Truro qu’elle croyait que le meurtre commis le long de la route était lié au tireur actif et que ce dernier se dirigeait vers Truro.

Les 22 victimes de la tuerie de Portapique Photo : Radio-Canada

À 10 h, la GRCGendarmerie royale du Canada croyait que le tireur était coincé à Wentworth, selon le surintendant principal Chris Leather, qui avait envoyé un courriel au chef policier de Truro pour l’informer.

Durant la conférence de presse du 4 juin, Chris Leather a expliqué qu’il avait rédigé ce courriel avec les renseignements dont il disposait à ce moment. On croyait alors que le tireur se trouvait à Glenholme, à une trentaine de kilomètres au sud de Wentworth. Les policiers croyaient que le tireur armé était dans une propriété, qu’il avait cogné à la porte d’une connaissance qui l'avait reconnu et qui avait appelé le 911.

Toujours durant la conférence de presse de la GRCGendarmerie royale du Canada du 4 juin, le surintendant Darren Campbell a indiqué que des appels provenant de Wentworth et de Glenholme ont été reçus en peu de temps et qu’une équipe d’intervention d’urgence avait été dépêchée à cette propriété à Glenholm. Les policiers n’ont manqué le tireur que de quelques minutes, a souligné M. Campbell.

Plus de policiers de Truro étaient prêts à appuyer la GRCGendarmerie royale du Canada au besoin, mais leur déploiement a changé puisqu’on disait que le tireur se trouvait 50 kilomètres plus loin, a indiqué Dave MacNeil. On avait l’impression que la situation à Wentworth était maîtrisée et la GRCGendarmerie royale du Canada n’avait pas demandé l'aide de la police municipale, a-t-il expliqué.

À 10 h, le tireur était toujours en mouvement. Il se dirigeait vers Debert, où il a tué deux travailleuses de la santé, Kristen Beaton et Heather O’Brien, qui circulaient dans des véhicules distincts.

La recherche du tireur le 19 avril 2020 s'est déroulée sur une centaine de kilomètres, dont ci-dessus à Debert, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des images de caméras de surveillances publiées par la GRC en avril prouvent que le tireur a traversé le centre-ville de Truro vers 10 h 16 dans son ancienne autopatrouille, à laquelle il avait à nouveau donné l’air d’une voiture de la GRCGendarmerie royale du Canada .

En voyant ces images pour la première fois deux semaines après les faits, les policiers de Truro se sont rendu compte de ce qui s’était passé. Le fait que le tireur a circulé tout près de passants sur le trottoir est très troublant pour toute la communauté, a souligné le chef policier Dave MacNeil.

Il s’est réjoui du fait que le tireur n’a pris personne pour cible à Truro, car, a-t-il expliqué, la tournure des événements aurait pu être bien différente.

Une demande de barrage routier arrivée trop tard

Le service policier de Truro agissait à ce moment conformément aux renseignements dont il disposait, a expliqué Dave MacNeil. Si la GRCGendarmerie royale du Canada avait besoin d’aide, il croyait qu’elle l’aurait demandé.

Il n’était pas très clair pour les policiers de Truro s’ils pouvaient faire quelque chose pour aider la GRCGendarmerie royale du Canada , selon le compte-rendu des communications. Durant la matinée du 19 avril, ils ont appelé des entreprises locales pour les informer que quelque chose se déroulait dans le comté voisin et qu’ils attendaient des précisions de la GRCGendarmerie royale du Canada .

À un moment donné, les policiers municipaux ont appris que le tireur déguisé en gendarme pouvait se diriger vers Truro. Un répartiteur de la police municipale a exprimé une vive inquiétude à ce sujet en parlant à l’agent Jason Reeves.

Le chef du service policier de Truro, Dave MacNeil Photo : CBC/Elizabeth McMillan

Au moment où la GRCGendarmerie royale du Canada a demandé aux policiers de Truro d’établir des barrages routiers aux entrées de la ville, à 10 h 37, le tireur circulait sur une autoroute en direction du sud, vers Halifax. Il a ensuite tiré sur le gendarme Chad Morrison et abattu ses dernières victimes : la gendarme Heidi Stevenson et les civils Joey Webber et Gina Goulet, à Shubenacadie. Il aura tué en tout 22 personnes et blessé trois autres.

Avec le recul, la GRCGendarmerie royale du Canada croit-elle qu’elle aurait pu mieux informer les policiers de Truro? La caporale Jennifer Clarke a expliqué en mai que le corps policier demandait aux autorités locales de prendre des mesures de confinement au fur et à mesure qu’il obtenait des renseignements, et qu’il faudra des années d'enquête pour déterminer si quoi que ce soit aurait pu être fait différemment.

« Il est passé dans notre ville »

Le maire de Truro, Bill Mills, ne peut s’empêcher de penser que les événements auraient pu être différents si la GRCGendarmerie royale du Canada avait accepté l’aide de la police municipale.

On ne peut que se poser la question : “Et si?” dit-il. peut-être que cinq personnes seraient toujours vivantes aujourd’hui.

Les derniers instants de la traque du tireur, le 19 avril 2020 à une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Bill Mills, qui compte cinq membres de sa famille dans la GRC, ne comprend pas pourquoi les gendarmes n’ont pas demandé aux policiers municipaux de bloquer le chemin Onslow, ce qui aurait pu stopper le tireur avant qu’il abatte ses dernières victimes.

C’est la route qu’il a empruntée pour se rendre à Millbrook, Shubenacadie et Enfield , indique le maire Mills. Il est passé dans notre ville. Il aurait pu être arrêté.

Avec les renseignements d’Elizabeth McMillan et de Karissa Donkin, de CBC