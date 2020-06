Le Musée du Manitoba a annoncé mardi qu’il sera ouvert durant les fins de semaine, de 11 h à 17 h, à compter de samedi.

Seules les salles consacrées à l’histoire et à la nature seront ouvertes pour le moment. Il sera possible de voir la galerie Nonsuch, mais les visiteurs ne pourront pas monter à bord du navire. Le planétarium et la galerie des sciences demeureront fermés.

La galerie Nonsuch du Musée du Manitoba sera ouverte aux visiteurs, qui ne pourront toutefois pas monter à bord du navire. Photo : CBC / Karen Pauls

Le Musée du Manitoba affirme que le nombre de visiteurs sera limité et que des mesures ont été mises en place afin de favoriser la distanciation physique.

Un grand bâtiment, beau et aéré

Des restrictions seront aussi en vigueur lors de la réouverture du MCDPMCDP , le 17 juin. Le musée, situé à La Fourche, à Winnipeg, accueillera les visiteurs du mardi au samedi, de 10 h à 17 h.

Selon Derrek Bentley, qui est administrateur et analyste du système de point de vente au MCDPMCDP , les employés se considèrent comme chanceux de pouvoir compter sur un vaste espace de plus de 24 000 mètres carrés pour accueillir les visiteurs de façon sécuritaire et inspirante.

C’est un grand bâtiment, beau et aéré, plein de soleil et d’espaces ouverts et accessibles , dit le président-directeur général du MCDPMCDP , John Young, dans un communiqué. Des études ont montré que les arts et la culture sont importants pour le bien-être mental.

La réouverture du Musée survient à un moment où les droits de la personne sont au centre de l'attention et des discussions. Photo : CBC / Austin Grabish

Le MCDPMCDP a mis en place des protocoles de nettoyage et de la signalisation pour assurer la sécurité des visiteurs, qui doivent aussi remplir l’outil de dépistage de la COVID-19 en ligne. Les écrans tactiles et les autres éléments interactifs ne seront pas utilisés.

Pour éviter les files d’attente et favoriser la distanciation physique, le Musée a aussi instauré un système de billetterie permettant au public de réserver une plage horaire. Derrek Bentley précise que les visiteurs ont le choix entre trois heures d’arrivée, mais qu’ils peuvent demeurer au Musée aussi longtemps qu'ils le veulent.

Les droits d’entrée ont été réduits, et les travailleurs de première ligne peuvent visiter le Musée gratuitement les vendredis.

La plupart des salles seront ouvertes au public, mais la Tour de l’espoir restera fermée. Le 15 juillet, le Musée inaugurera une nouvelle exposition en plein air à La Fourche. DéclART tes droits réunira 13 grandes installations artistiques présentant les perspectives de jeunes vivant au Manitoba pour les droits de la personne.

S'il n'y a pas de visite guidée en ce moment, il est toujours possible d'accompagner sa visite avec l’application mobile du Musée, rappelle Derrek Bentley. Il est par ailleurs toujours possible de visiter virtuellement le Musée sur Internet.

Avec les informations de Janice Grant et du 6 à 9