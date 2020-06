Des dizaines d'emplois sont offerts au sein de l'entreprise Attraction, à Lac-Drolet

Après avoir mis à pied leurs employés au début de la pandémie, Julia Gagnon et Sébastien Jacques ont retroussé leurs manches et se sont lancés dans la fabrication de masques non médicaux et de blouses de protection. Les nouveaux produits s'ajoutent à ceux qu'ils fabriquaient avant la crise.

La demande pour leurs produits ne cesse d’augmenter et, dans ce contexte, ils doivent doubler leur capacité de production. Ils ont pu rapidement rappeler les employés au travail et offrir de nouveaux emplois.

Principalement, c’est pour des [postes] d’opérateurs et opératrices de machines à coudre, mécanicien de machines à coudre, quelques aides générales et quelqu’un en génie industriel, surtout pour nos quarts de soir et de fin de semaine, quelques opportunités pour des quarts de jour , précise la vice-présidente opérations, Julia Gagnon.

Par jour, l’entreprise est en mesure de produire 8000 masques, 1000 blouses et entre 1500 à 2000 t-shirts.

L'entreprise compte actuellement environ 130 employés.