COVID-19 : ce qu’il faut savoir aujourd’hui en Abitibi-Témiscamingue

Dans la région, le nombre de cas guéris est de 161 et le nombre de morts est de 4.

Au Québec, en date d’hier, on dénombrait 53 185 cas confirmés de COVID‑19, une augmentation de 138 cas en 24 heures.

Dans la province, 5 029 personnes sont mortes de la COVID-19.

Des travailleurs de la santé demandent la prime de risque

Des employés du réseau de la santé, membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté hier devant le CLSC de Rouyn-Noranda pour demander des conditions de travail plus justes durant la pandémie. Certains employés qui ne touchent pas la prime de risque de 8 % accordée par le gouvernement réclament cette prime puisqu’ils peuvent être en contact avec la COVID-19.