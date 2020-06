Quand la règle des deux mètres transforme une école

Il est 7 h 35 et la cour de l’école commence à se remplir. Les enfants arrivent à tour de rôle accompagnés de leurs parents. Près de l’école, les baisers et les câlins s'enchaînent avant que les élèves aillent rejoindre leurs amis.

Josée Sabourin a beaucoup hésité avant de renvoyer ses deux enfants. J’avais peur que les enfants n’aiment vraiment pas ça et que ça crée de l’anxiété. Aujourd’hui, elle ne regrette pas son choix. À voir le sourire de son fils Ludovic, il ne fait pas de doute que le retour à l’école lui plaît. J’aime l’école malgré les règles , explique le garçon.

Alors que les élèves sont sur le point d’entrer en classe, Daniel Côté arrive avec ses deux enfants. Pour lui, le retour de ses enfants sur les bancs d’école était important pour ce qui est de l'apprentissage. Les enfants, ça leur a fait vraiment du bien, surtout ma fille qui est en première année. La lecture et l’écriture, on l’a fait à la maison, mais ce n’est jamais comme un professeur à l’école.

Isabelle Branco est la directrice de l'école des Prés-Verts à Saint-Jean-sur-Richelieu. Photo : Radio-Canada

L'organisation scolaire revue toutes les semaines

À l’école des Prés-Verts, la moitié des 500 élèves sont retournés en classe depuis son ouverture le 11 mai. Au départ, plusieurs parents ont hésité, mais depuis le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter chaque semaine dans l’école.

Les gens voulaient voir comment ça allait se passer, dit la directrice de l'école, Isabelle Branco. Les parents étaient peut-être un peu inquiets au départ. Et quand ils ont vu que ça se passait bien, on a eu plusieurs inscriptions.

Mme Branco soutient qu’en raison de la règle de distanciation physique de deux mètres, cet engouement est un véritable casse-tête pour l'administration, car il y a de moins en moins de place dans les classes.

Chaque semaine, on refait l’organisation scolaire pour accueillir ces élèves-là. Il arrive qu’il n’y ait plus de place dans sa classe d’origine, donc on doit relocaliser l’élève dans une autre classe parce qu’on doit toujours respecter la distanciation sociale , souligne la directrice.

À l'école des Prés-Verts, où on compte de 11 à 13 élèves par classe, tout a changé. Partout dans les corridors et dans les salles de classe, les règles sanitaires pour contrer la propagation du coronavirus sont affichées.

Dès qu’ils entrent dans l’école, les enfants se nettoient les mains. Et tout au long de la journée, les élèves doivent se laver les mains à répétition.

Le petit Laurent Côté, 10 ans, en a assez de constamment se laver les mains. Ça devient tannant à faire, ça devient tannant parce qu’à un moment donné, on a mal aux mains.

Partout dans l’école, on rappelle l’importance de se laver les mains et de conserver les deux mètres de distance. Les enfants ne peuvent plus aller boire de l’eau aux buvettes, puisqu’elles ont été condamnées. De plus, des autocollants au sol leur rappellent de toujours garder leurs distances.

Ce n’est pas pantoute comme avant. Dans ma classe, c’est pas mal différent. Laurent Côté, 10 ans, élève de l'école des Prés-Verts

Même s’il garde le sourire et qu’il est content d’aller à l’école, Laurent affirme que son école n’est plus ce qu’elle était. Il y a beaucoup d’affaires différentes, comme des professeurs qui portent une visière. Avant, ils n’en portaient pas. Et aussi, ma professeure ne peut pas s’approcher pour corriger nos choses. Il faut nous même se corriger.

Nous autres, dans notre classe, à côté de chaque bureau il y a un x, comme ça on reste toujours à deux mètres et il y a moins de chance qu’on attrape le coronavirus , ajoute-t-il.

La fin de la règle du 2 mètres en septembre ?

Pour le petit Laurent, le plus difficile est de garder une distance avec ses amis tant dans la classe que dans la cour d’école. C’est difficile de rester à deux mètres de distance de nos amis parce qu’on n'est pas habitué.

Ce n’est pas l’école comme avant. On s’y fait. On s'adapte. Annie Aubé, enseignante en adaptation scolaire

Les plus gros manques? Les câlins du matin, répond une enseignante

Le personnel de l’établissement aussi doit s’habituer à cette nouvelle réalité. Chaque jour, l’enseignante en adaptation scolaire Annie Aubé trouve difficile de devoir se tenir loin de ses élèves.

C'est les plus gros manques pour moi, les câlins du matin. Je suis une enseignante qui câline. Donc, tout ce côté, c'est difficile, alors on se fait des clins d'œil. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus difficile, la proximité avec les élèves , confie-t-elle.

C’est beaucoup d’adaptation. Ce n’est pas évident. Kim Faucher, enseignant en maternelle

Dans les classes de maternelles, les règles sanitaires ont transformé l’enseignement et changé le déroulement des journées. Le professeur Kim Faucher, qui enseigne habituellement l’éducation physique à l’école, doit maintenant faire du bricolage et raconter des histoires dans un local où chaque mètre carré est compté plutôt que de faire du sport dans son gymnase.

Je sors de ma zone de confort, concède-t-il. J’aime faire mon travail, mais c’est pesant toute la gestion. Pour lui, les journées sont difficiles, les règles sanitaires alourdissent sa tâche. Imaginez en maternelle, à 5 ou 6 ans, on doit toujours répéter : "On se lave les mains, on se lave les mains." Alors ça fait que dans la routine quotidienne, il n’y a plus énormément d’activités concrètes qui sont réalisées si on veut.

Kim Faucher, qui enseigne habituellement l'éducation physique, est maintenant enseignant de maternelle en raison de la pandémie. La visière, même si elle a son utilité, est souvent remplie de buée, explique M. Faucher. Photo : Radio-Canada

En plus d’un cache-visage, l’enseignant dit porter une visière quand il se promène dans la classe et qu’il s’approche des élèves. Les enfants ont de la difficulté avec la distanciation. Il faut beaucoup intervenir là-dessus.

Dans la cour de l’école, il n’y a pas de ballons ni de jeux d’équipe. Là aussi, les élèves doivent respecter les règles de distanciation physique. Pour l’enseignant Kim Faucher, on brime les enfants en leur rappelant constamment de s’éloigner l’un de l’autre quand ils jouent.

À l’extérieur, c’est difficile. On s'en va jouer dehors, alors ça donne le goût de courir. On court, on court et oups attention on se distancie [...] On a enlevé le fun de l'école. Tout ce qui est le fun. Tout ce qui est agréable à l'école a été enlevé, puis on essaie de rendre ça agréable du mieux qu'on peut.

C’est sûr que les enseignants font des pieds et des mains pour rendre l’apprentissage intéressant. Dominique Lachapelle, directrice générale de la commission scolaire des Hautes-Rivières

Dans sa classe d’adaptation scolaire, l’enseignante Annie Aubé s’inquiète de la prochaine année si rien ne change. On ne pourra pas continuer comme ça. Je ne peux pas croire qu’on n’aura pas tous nos élèves. C’est épeurant à savoir. Les enfants ne pourront pas tout le temps rester à la maison. Il faut qu’ils aillent à l’école.

Le contact est très important pour nos enfants au niveau de la socialisation. Isabelle Branco, directrice de l'école des Prés-Verts

La directrice de l’école souhaite que tout revienne à la normale en septembre et qu’on laisse tomber la règle des deux mètres. À l’école primaire, on a un côté enveloppant, on prend soin, on veut câliner et là on est plus en distance , explique la directrice.