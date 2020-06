Plusieurs groupes importants liés au crime organisé présents en Colombie-Britannique

Le directeur général du Service canadien de renseignements criminels (SCRC), le surintendant principal de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Rob Gilchrist, est l’un des intervenants appelés à témoigner aux audiences présidées par le commissaire Austin F. Cullen.

Il a expliqué que sur 14 groupes criminels organisés jugés comme étant des menaces nationales de haut niveau, 10 ont des liens avec la Colombie-Britannique.

Des organisations sont considérées des menaces de haut niveau si elles constituent des réseaux interprovinciaux ou font partie de réseaux internationaux, et qu’elles sont impliquées dans de multiples activités criminelles.

Sur au moins 1850 groupes criminels organisés qui opèrent au Canada, le SCRC SCRC en a analysé 680, a expliqué Rob Gilchrist.

Au moins un quart des groupes analysés participaient à divers stratagèmes de blanchiment d’argent, mais l’agence fédérale estime qu'en réalité cette proportion est probablement plus élevée.

Groupes criminels régionaux

Puisque c’est l’accès à des ports et la proximité relative avec le Mexique qui font de la Colombie-Britannique la porte d’entrée naturelle de la drogue illicite dans l’Ouest canadien, Rob Gilchrist affirme qu’il est plus approprié de parler de groupes criminels qui oeuvrent régionalement que juste en Colombie-Britannique.

La manière la plus commune de blanchir de l’argent pour les groupes criminels de plus haut niveau, a indiqué M. Gilchrist, est par l’intermédiaire d’entreprises privées comme les restaurants et l’industrie de la construction, ainsi que dans l’immobilier et le jeu.

Rob Gilchrist a toutefois expliqué que parce qu'il y a une limite à ce qu’il peut partager lors de l’enquête publique, car son agence dépend d’informations sensibles que lui communiquent les services de police partout dans la province et au pays.

En lançant cette enquête publique sur le blanchiment d’argent en mai 2019, le gouvernement néo-démocrate a dit souhaiter faire la lumière sur les activités criminelles dans la province, et vouloir comprendre les rouages d’un système qui semble avoir particulièrement touché les secteurs de l'immobilier, des voitures de luxe et des casinos.

Des audiences doivent également avoir lieu de septembre à décembre. Celles-ci ont pour but d'examiner les secteurs spécifiques liés au blanchiment d’argent, ainsi que l’impact des interventions gouvernementales sur le développement de cette pratique dans la province.