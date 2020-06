La mort du président sortant donne peu d'espoir aux Burundais d'ici

Pierre Nkurunziza, qui dirigeait le pays depuis 2005, est mort d'une crise cardiaque, a annoncé le gouvernement, mardi. Il devait passer le pouvoir à son successeur désigné en août.

Selon des Burundais qui vivent au Canada, M. Nkurunziza part, mais laisse derrière lui tout un système qu’il a bâti depuis 15 ans.

Jonathan Nahimana, président de l’Association socio-culturelle Rema des Burundais de Windsor Photo : Avec l'autorisation de Jonathan Nahimana

Le président de l’Association socio-culturelle Rema des Burundais de Windsor, Jonathan Nahimana, dit que son pays est endeuillé, mais qu’il espère un changement de mode de gouvernance du chef nouvellement élu.

On ne célèbre pas sa mort, la mort nous fait souffrir, on aurait aimé qu’il vive , dit Jonathan Nahimana.

Il pourra peut-être y avoir de l’espoir avec le changement du régime. Jonathan Nahimana, président de l’Association socio-culturelle Rema des Burundais de Windsor

Certains Burundais réfugiés au Canada affirment que la mort de Pierre Nkurunziza n'entraînera pas le retour au bercail.

Je pense que ça serait une fausse interprétation parce que ce n’est pas une disparition de M. Nkurunziza que le système va changer , explique Pierre Claver Hajayandi, médecin en exil à Ottawa. Le système de gouvernance du CNDD-FDD , il est là.

Pierre Claver Hajayandi, médecin en exil à Ottawa Photo : Avec l'autorisation de Pierre Claver Hajayandi

C’est le même système tortionnaire qui va continuer, personnellement je ne vois pas d’espoir. Pierre Claver Hajayandi, médecin en exil à Ottawa

D’autres estiment qu’il faut donner le temps au temps et jouent la carte de prudence.

On attend de voir, c’est encore tôt. Peut-être que le nouveau président pourra apprendre du passé et rectifier les choses pour créer un climat favorable au retour des réfugiés et une sécurité et une justice pour tous pour que les réfugiés puissent rentrer , espère André Dunduri, président de l’Alliance des Burundais du Canada.

André Dunduri, président de l 'Alliance des Burundais du Canada Photo : Avec l'autorisation d'André Dunduri

On meurt comme on a vécu, le président Nkurunziza, s’il avait songé à protéger sa population, il se serait protégé lui-même, il aurait protégé sa famille , pense Grégoire Ngezahayo, un autre Burundais vivant à Ottawa. S’il ne s’était pas coupé du monde, il aurait pu être évacué, dans des conditions dignes d’un chef d’État, et voilà, il est allé mourir à Karusi, c’est peut-être son choix.

Pierre Nkurunziza est mort environ deux mois avant de passer le témoin au général major Évariste Ndayishimiye, élu en mai pour un mandat de sept ans.