Vif engouement pour la location de chalets dans la région

Comme de nombreux entrepreneurs, Patricia Gautier, copropriétaire de Maisons et chalets à louer, doit s’ajuster sans cesse aux nouvelles règles dictées par la santé publique. Le 27 mai dernier, lorsque le gouvernement provincial avait annoncé la reprise des locations, elle avait poussé un soupir de soulagement. Toutefois, elle a dû espacer chaque location d’une pause de 24 heures et a dû limiter l’occupation d’un chalet par une seule famille.

Après le confinement, il y avait des gens qui avaient tellement hâte d’aller en vacances, mais il a fallu leur dire qu’on allait les retrancher d’une journée. Certains n’étaient pas contents , relate-t-elle.

Après les annonces de déconfinement graduel, le téléphone de la petite entreprise n’a pas dérougi. C’était du jamais vu pour nous. D’habitude, on a beaucoup d’appels et de réservations, mais là, c’était un record , souligne Patricia Gauthier.

Pour faire face à cette demande, elle a fait appel à quatre de ses anciens collègues qui étaient au chômage forcé en raison de la COVID-19.

Les plus grands chalets pénalisés

Même si de façon générale cette annonce du gouvernement a été accueillie comme un vent de fraîcheur par l’industrie touristique, certains propriétaires de chalets de grande superficie pensent qu’ils seront pénalisés par la limitation de 10 personnes.

Si on parle de résidences de 15 personnes et plus, on sait qu’on ne pourra pas aller chercher les revenus de fin de semaine, les fériés, les semaines des vacances de la construction pendant lesquelles il y avait par exemple des tournois de hockey , regrette Michael Carrier, directeur général du service d'hébergement Hôtel à la maison.