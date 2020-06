The Reckoning, de Neil Marshall, ouvrira Fantasia

Comme de nombreux autres événements, le 24 e festival Fantasia se tiendra aussi en ligne. Avec la plateforme Festival Scope, les festivaliers et festivalières auront accès, partout au Canada, aux films, aux discussions et aux ateliers.

C’est le thriller de Neil Marshall, The Reckoning, qui ouvrira cet événement virtuel. Campé dans l’Angleterre de 1665, période où la peste sévissait et hantait le pays, le long métrage met en vedette Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Joe Anderson, Steven Waddington et Emma Campbell-Jones.

Ce film fait étrangement écho aux inquiétudes mondiales actuelles avec la pandémie de COVID-19. C’est la deuxième fois que le réalisateur britannique ouvre le festival Fantasia. Il l’avait fait en 2005 avec The Descent.

Huit premières mondiales seront présentées lors de ce festival, dont celle de The Curse of Audrey Earnshaw, de Thomas Robert Lee, qui raconte l’histoire d’une mère et sa fille suspectées de sorcellerie dans une communauté rurale canadienne.

Fantasia présentera également l’adaptation du légendaire manga Barbara, d'Osamu Tezuka (créateur d’Astro Boy), dont on célèbre le 90e anniversaire de parution. Intitulé Tezuka’s Barbara, le film est réalisé par Makoto Tezuka.

Le festival Fantasia en ligne aura lieu du 20 août au 2 septembre. Si l'organisation a annoncé que le prix des billets sera réduit, aucune information sur le coût exact n’a été dévoilée. Le service de visionnement sera géolocalisé et réservé au public canadien.