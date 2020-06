La fête franco-albertaine sera célébrée cet été, mais à la maison

La coordonnatrice d’événement pour la fête franco-albertaine, Guylaine Jacques, sait qu'elle n’aura pas la même saveur cette année, mais elle encourage les festivaliers à se prêter au jeu à distance.

Monte ta tente dans ton jardin, fais un peu comme si tu vivais la fête à la maison, sur ton divan si tu n’as pas de cour , encourage Guylaine Jacques.

À trois semaines du lancement de la fête franco-albertaine, Éric Thibeault compte bien répondre à cet appel.

C’est très familial, il y a beaucoup d’amis qu’on rencontre là-bas, on y va en groupe si on veut, c’est très social. On y va pour les activités, pour les enfants autant que pour les adultes et pour passer du bon temps en famille et célébrer le début de l’été , se remémore Éric Thibeault, festivalier habitué.

L’homme se dit donc prêt à recréer depuis son jardin l’atmosphère qui attire depuis des années sa famille à ce festival organisé sur le site du camping David Thompson Resort.

Malgré le fait qu’on ne va pas être en camping sur place, en pleine nature cette année, on va continuer à encourager le comité et tous les gens qui s'impliquent très fort pour la fête. Éric Thibeault, festivalier

Une programmation virtuelle

Deux activités par jour sont prévues entre le 2 et le 5 juillet. Les détails sur la programmation seront dévoilés au compte-gouttes d'ici samedi. Déjà mardi, les organisateurs ont indiqué que le premier jour de la fête sera consacré aux enfants.

Dès 11 h 30, les jeunes avec les parents peuvent joindre en ligne les organisateurs pour faire un bricolage écoresponsable. Puis le même jour, à 19 h, Roger Dallaire partagera ses contes, légendes et chansons avec les festivaliers. Les participants peuvent avoir accès au lien pour se connecter avec lui sur la page web de la fête franco-albertaine  (Nouvelle fenêtre) .

Par ailleurs, les organisateurs ont choisi de réserver leurs places aux artistes franco-albertains pour les soutenir en ces temps de pandémie

Le samedi soir, notre grand spectacle, c’est Christian de La Luna qui va nous faire danser, bouger et mettre de la chaleur dans notre coeur , annonce Guylaine Jacques.

Les artistes redonneront ainsi vie à la salle de théâtre de la Cité francophone d’Edmonton d’où ils feront leur performance à partir du 2 juillet. Le public pourra suivre ces prestations en webdiffusion en direct en s'inscrivant dès le 22 juin sur le site Internet de la fête franco-albertaine.

Avec des informations de Nafi Alibert