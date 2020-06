Une apicultrice de Stoke inquiète de l’usage des pesticides

On est très inquiets, mais pas seulement pour nos abeilles [domestiques], mais aussi pour les abeilles indigènes , explique d’emblée Carole Huppé, propriétaire de la miellerie Lune de Miel, à Stoke.

C’est sûr que les pesticides, on en retrouve énormément dans les champs de maïs. (...) Avec les vents qui dévient, ça va affecter les abeilles qui se trouvent à proximité. Ça peut les faire mourir. Carole Huppé, propriétaire de la miellerie Lune de Miel, à Stoke

Selon Mme Huppé, qui produit du miel depuis une quarantaine d’années, les bourdons, qui sont d’excellents pollinisateurs, seraient eux aussi menacés par l’usage des pesticides. Ils sont là pour polliniser nos jardins, nos arbres fruitiers en ville. Ça aussi, c’est inquiétant , explique-t-elle.

Sans abeilles, autant sauvages que domestiques, et sans ces gros bourdons, c’est la production de fruits et de légumes qui pourrait en subir les conséquences. Ça a de multiples répercussions , lance-t-elle.

Des gens voient des pissenlits sur leurs terrasses et ils n’aiment pas ça. Ils vont les arroser [de pesticides] mais ils ne savent pas qu’ils sont en train de tuer les bourdons et que ce sont eux qui vont leur apporter des concombres ou des tomates dans leurs jardins , regrette-t-elle.

L’UPA consciente de la problématique

Du côté de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie, on estime également que l’usage des pesticides à grande échelle est un enjeu majeur.

C’est difficile de se positionner parce que parfois on n’a pas le choix. On en a besoin. Mais je pense que pour l’ensemble des agriculteurs, on est tous conscients des dangers de l’utilisation des pesticides et des précautions à prendre , fait savoir Michel Brien, vice président de l’UPA Estrie.

Ce dernier croit que le gouvernement n’est peut-être pas assez proactif pour accompagner les agriculteurs qui souhaiteraient cesser de les utiliser. L'État pourrait en faire plus à ce niveau-là et soutenir plus les producteurs dans cette transition , pense-t-il.

Un nouveau parasite pour les ruches

En plus des pesticides, les ruches ont un nouvel ennemi, le petit coléoptère de la ruche, un nouveau parasite importé de l’Ontario et qui pourrait gâcher la production de certains apiculteurs.

Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), ce nouveau nuisible aurait fait son apparition au Québec par le biais d’importation illégale de ruches provenant de l’Ontario par un fournisseur de la Montérégie à la fin du mois de mai. Résultat : le parasite, qui peut voler jusqu’à 10 km de distance, a réussi à s’implanter dans plusieurs habitats d’abeilles.

C’est un insecte qui va s’attaquer aux récoltes et au matériel apicole , explique Gabrielle Claing, médecin vétérinaire spécialisée en apiculture au MAPAQ. Ça représente plus un danger économique pour les apiculteurs qu’un danger de santé pour les abeilles , reconnaît-elle.

Le MAPAQ a par ailleurs émis un avis et amorcé une course contre la montre pour retrouver des centaines de ruches qui seraient infestées par cet insecte nuisible.