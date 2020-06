Les Européens lancent un appel au cessez-le-feu en Libye

Le haut représentant de l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ont appelé « instamment » mardi les protagonistes du conflit libyen à un cessez-le-feu.

Les signataires appellent instamment toutes les parties libyennes et internationales à faire cesser de manière effective et immédiate toutes les opérations militaires et à s'engager de façon constructive dans les négociations , indique le communiqué envoyé par la diplomatie française.

Les Européens souhaitent que les belligérants s’accordent sur un cessez-le-feu prévoyant le retrait de toutes les régions de Libye de l'ensemble des forces étrangères, des mercenaires et des équipements militaires livrés en violation de l'embargo sur les armes des Nations unies .

Ils exhortent également les protagonistes à prendre part à tous les volets du dialogue interlibyen mené sous l'égide des Nations unies […] dans le cadre des paramètres agréés à Berlin .

Le 19 janvier, les principaux pays concernés avaient promis de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures libyennes, à l'issue d'un sommet à Berlin.

Mais depuis, les affrontements se poursuivent entre le Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, appuyé par l'Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis.

Par ailleurs, l’Algérie, voisine de la Libye, a annoncé mardi qu’elle préparait une initiative pour mettre un terme au conflit. Selon le porte-parole de la présidence de la République, cette initiative est réclamée par les Libyens .

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a lancé samedi une initiative visant à établir un cessez-le-feu à compter de lundi. Le GNA n'y a toutefois pas donné suite.

Le chemin de Syrte bloqué

Sur le terrain, les forces du GNA, qui ont repris, la fin de semaine dernière, l'ensemble du nord-ouest du pays, sont freinées dans leur avancée vers Syrte, ville stratégique sur le chemin de l'est, sous contrôle du maréchal Haftar.

Le général Ibrahim Baytalmal, commandant des opérations des pro-GNA pour la reconquête de Syrte, a affirmé que ses hommes sont à quelques kilomètres de Syrte . Sa libération n'est qu'une question de temps, mais nous espérons pouvoir éviter à la population les affres de la guerre , a-t-il déclaré.

Selon des chaînes de télévision libyennes, les forces du maréchal Haftar ont notamment mené des raids aériens sur Abou Grein, un important carrefour à une centaine de kilomètres de Syrte.

La Libye est en proie au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011. Depuis avril 2019, le conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile. La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a affirmé dimanche que plus de 16 000 personnes avaient été déplacées du fait des derniers combats.