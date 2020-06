Des restaurants inquiets pour leur viabilité financière à la veille du déconfinement

Malgré le feu vert de la province, Lina Lamontage n’ouvrira pas son restaurant de Hearst cette semaine. Il lui faudra quelques jours de plus pour aménager sa terrasse et mettre en place les mesures nécessaires pour réduire les risques de propagation de la COVID-19.

En raison des consignes de distanciation, sa terrasse qui compte généralement 12 tables ne pourra en accueillir que six. L’entrepreneure anticipe ainsi de faibles revenus.

Je vais le dire honnêtement : ça ne vaut pas la peine [d’ouvrir]. La seule raison pour laquelle je vais le faire, c’est pour mes clients, car je sais que les gens ont hâte d’aller au restaurant. Mais pour le nombre de tables et les employés que je vais devoir mettre, les coûts pour tout préparer et tout mettre en ordre, ce n’est vraiment pas avantageux pour moi. Lina Lamontagne, propriétaire du restaurant Pizza Place de Hearst

Lina Lamontagne est aussi préoccupée par les conditions climatiques du Nord de l’Ontario qui, à son avis, défavorisent les restaurateurs de la région.

Ici, dans tout l’été, parfois, on a une semaine d’affilée où il fait beau, mais on a rarement ça. Il y a des journées où il y a trop de vent, où la température change, où il y a trop de moustiques, et les gens ne veulent pas aller s'asseoir sur la terrasse , explique-t-elle.

Elle estime que la solution idéale aurait été de permettre une ouverture à au moins 50 % de la capacité maximale intérieure en plus des terrasses .

Le restaurant végétalien Tucos Tacos de Sudbury réaménagera sa terrasse pour faire en sorte qu'il y ait plus de distance entre les clients. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

À Sudbury, Mark Browning s’active pour rouvrir son restaurant vendredi, le seul spécialisé en mets végétaliens de la ville. La configuration de la terrasse a été modifiée pour permettre d’augmenter l’espace entre les tables. Des tables seront aussi ajoutées dans un espace qui n’en contenait aucune auparavant.

L’entrepreneur estime ainsi que la capacité maximale de la terrasse ne sera pas réduite. Il croit aussi que sa clientèle loyale sera au rendez-vous et indique que le restaurant envisage de rester ouvert.

Nos clients ont longtemps attendu et ils ont besoin de nous , dit-il.

Il mentionne être toutefois conscient des défis financiers que pourrait engendrer la reprise des activités dans un contexte toujours incertain.

Les prochaines semaines serviront, en quelque sorte, d’expérience pour évaluer ce que nous devons faire, le personnel dont nous avons besoin. Nous pourrions avoir un menu réduit, mais nous ferons tout pour assurer une stabilité financière. Mark Browning, propriétaire du restaurant Tucos Tacos

L’Association des restaurateurs exige la réouverture à l'intérieur

L’Association ontarienne des restaurants, hôtels et motels, indique que les préoccupations des restaurateurs nord-ontariens sont les mêmes que celles relevées ailleurs en province et que plusieurs restaurants n'ont pas de terrasse.

Le directeur général de l’organisme, Tony Elenis, souligne que les marges de profits des restaurants sont très faibles même en temps normal , alors que les coûts fixes d’exploitation demeurent élevés. Il rappelle que très peu de propriétaires ont voulu s’inscrire au programme d’aide du gouvernement fédéral visant à alléger les loyers commerciaux.

Parmi les coûts fixes, le loyer occupe une grande partie. Le programme fédéral ne fonctionne pas. Notre priorité, au cours des dernières semaines, a été de demander que des changements y soient apportés, ce qui serait positif à la fois pour les propriétaires et les locataires , fait savoir M. Elenis.

Tony Elenis est président de l'Association des restaurants, des hôtels et des motels de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que la réouverture engendrera aussi des coûts additionnels de désinfection, ce qui est inquiétant pour l’industrie .

Ma recommandation aux restaurateurs est de faire leurs devoirs, de faire des évaluations financières avant d’ouvrir pour bien comprendre les coûts auxquels ils devront faire face et prendre des décisions éclairées. Tony Elenis, directeur général de l’Association ontarienne des restaurants, hôtels et motels

S’il dit avoir applaudi l’annonce du début de la deuxième phase de déconfinement, M. Elenis trouve toutefois que l’industrie de la restauration est prête à rouvrir les espaces intérieurs .

Les gens seraient assis loin les uns des autres. Dans les restaurants, la distanciation est mieux contrôlée que dans d’autres commerces où les gens se déplacent tout le temps , affirme M. Elenis.

L’Association a d’ailleurs fait part au gouvernement ontarien de son souhait de voir les restaurants rouvrir leurs espaces intérieurs.

Une porte-parole du ministère ontarien des Finances rappelle que le gouvernement prend les décisions liées au déconfinement en se basant sur les conseils des autorités de santé publique .

Selon les prévisions du gouvernement, les restaurants ne pourront admettre les clients à l’intérieur de nouveau que lors de la troisième phase du déconfinement.

Rétablir la confiance des clients

Le propriétaire de la taverne Beef N’Bird de Sudbury, Anthony Toppazzini, se dit aussi prêt à rouvrir sa terrasse, ayant suivi ce qu’ont fait notamment les restaurateurs de la Saskatchewan.

Il croit que la principale mission des restaurants sera [désormais] de rétablir la confiance des clients , après trois mois de fermeture.

À Sudbury et dans le Nord de l’Ontario, nous sommes en pleine saison de camping. Les gens sont généralement au chalet, ou font des activités de plein air comme le golf. On espère qu’il y aura assez de clients qui nous soutiendront, à qui nous avons manqué et qui aimeraient bien manger et prendre une bière froide sur une terrasse , indique-t-il.

Tony Elenis est du même avis.

Nous avons passé des mois, et avec raison, à dire à nos clients de rester à la maison. Maintenant, nous devons changer cela à mesure que les activités économiques reprennent. Tony Elenis, directeur général de l’Association ontarienne des restaurants, hôtels et motels