Alma cherche comment s’animer cet été malgré la crise

Des réflexions semblables sont aussi en cours à Roberval et à Saguenay.

Alma étudie d’autres options et devrait dévoiler ses décisions dans les prochains jours lors d’une annonce officielle.

En ce qui concerne la relance de l’économie, le maire Marc Asselin estime que ça prendra du temps et que ça passera par l’achat local et l’exportation des produits. Le tiers du surplus budgétaire de la Ville est mis de côté pour y arriver.

On s'est mis des réserves pour être capables d'y faire face. Ça peut arriver que ce soit plus, mais on aura moins à emprunter ou à réduire les services, parce que ce n’est pas compliqué gérer une ville : ou bien tu donnes le service, donc tu augmentes les taxes ou bien tu réduis les services. On ne veut pas aller dans les augmentations de taxes, c'est déjà suffisamment dispendieux comme ça , indique-t-il.

Financement pour des projets citoyens

Alma a dévoilé mardi l’octroi de 25 000 $ à cinq projets citoyens. Ceux-ci ont été choisis lors d’un appel d’offres de projets communautaires en développement durable.

C’est la deuxième année qu’une telle initiative était lancée et les gens ont été nombreux à répondre à l’appel, si bien que le budget a été bonifié.

Parmi les projets sélectionnés, les Jardins Mistouk proposent un jardin solidaire, dont la majorité de la production sera redonnée aux banques alimentaires, une idée qui vient répondre à la demande causée par la pandémie.

Un autre projet a particulièrement retenu l’attention. À huit ans, Vincent Gagnon a proposé un jeu de frisbee-golf au parc Falaise. Il a reçu 7000 $ pour réaliser son projet.

D’après les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu