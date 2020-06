Réouverture des restaurants : réjouissances, mais aussi inquiétudes dans l’Est-du-Québec

Pendant la pandémie, plusieurs restaurateurs se sont tournés vers la vente de plats à emporter afin de continuer d’offrir un service à leur client et limiter les pertes financières.

Toutefois, selon un sondage mené par l'Association des restaurateurs du Québec, 50 % de ses membres ont décidé de fermer complètement leurs portes durant la pandémie, donc sans livraison ni mets à emporter. La présidente de l’Association, Claudine Roy, estime donc que les six prochains mois seront critiques pour la survie de plusieurs restaurants.

En Gaspésie, mais aussi au Québec, à Montréal, le tourisme international, c'est ce qui nous fait vivre l'automne, les mois de septembre, octobre, jusqu'au début novembre.

À Rimouski, la propriétaire du Crêpe Chignon, Stéphanie Proulx est d’avis que les revenus des restaurants ne seront pas équivalents à ce qu’ils étaient avant la pandémie, notamment parce que les clients ne pourront pas être aussi nombreux en même temps dans les salles à manger pour respecter la distanciation physique. Les restaurateurs devront aussi munir leurs équipes d’équipements de protection, comme des visières.

C'est sûr que ce ne sont pas les chiffres d'affaires qu'on est habitués de faire. Évidemment, on s'adapte, moins de clients, moins de personnel sur le plancher. Stéphanie Proulx, propriétaire du restaurant Le Crêpe Chignon

Le restaurant Le Crêpe Chignon offre des plats pour emporter pendant sa fermeture. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour pallier le manque d'espace dans les restaurants, l’Association des restaurateurs du Québec propose que les municipalités ferment les rues aux automobilistes, quand c'est possible, afin de permettre aux restaurants d'agrandir leur terrasse et d'accueillir plus de clients.

De nouvelles habitudes qui vont rester

Le propriétaire du Resto-bar le Brise-Bise à Gaspé, Simon Poirier, explique que son restaurant fait partie de ceux qui sont restés ouverts en modifiant le menu pour offrir des plats à emporter, des plats sous vide et de la livraison.

Cette façon de se réinventer restera après la réouverture des restaurants le 15 juin pour compenser les pertes occasionnées par les mesures liées à la COVID-19.

C'est sûr qu'un comptoir pour emporter va nous permettre de servir plus de clients que seulement à l'intérieur où ça va être limité. Simon Poirier, propriétaire du Resto-bar le Brise-Bise

Simon Poirier est propriétaire du restaurant Brise-Bise à Gaspé. Photo : Radio-Canada

Il croit aussi que le prolongement de la subvention salariale fédérale de 75 % jusqu'à la fin août permettra aussi de traverser l'été en équilibrant les revenus et les dépenses des restaurateurs. C'est sécurisant, c'est d'avoir un filet de plus par rapport à toute notre rentabilité , dit-il.

Heureusement, la clientèle est déjà au rendez-vous, se réjouit Simon Poirier.

Quand la nouvelle a coulé dans les médias, déjà, il y a des gens qui voulaient réserver pour le 15 juin, donc la population a hâte de pouvoir revenir.

D'après le reportage de Martin Toulgoat