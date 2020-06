D'autres rues pourront être piétonnes à Saguenay cet été

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, a présenté sur sa page Facebook mardi soir les changements qui seront apportés au règlement sur l'occupation et l'utilisation temporaire du domaine public en cette période de COVID-19.

Le règlement avait été présenté lors de la séance régulière du conseil du 1er juin. Il permettra aux commerces d'empiéter sur l'espace public, tout en retirant ce qui est installé chaque soir avant 23 h.

Lors de sa présentation, Josée Néron avait expliqué qu'il était conditionnel à l'autorisation des restaurants et des terrasses par la Santé publique. L'annonce a été faite lundi que les restaurants et terrasses seront ouverts au Saguenay-Lac-Saint-Jean à compter du 15 juin.

Initialement, seules les rues Racine et le carré Davis étaient incluses. La nouvelle mouture, qui sera présentée lors de la séance extraordinaire du conseil jeudi midi, comprendra également la rue Victoria à La Baie, la rue Sainte-Famille à Jonquière, entre le boulevard du Royaume et la rue Montcalm, la rue Saint-Dominique à Jonquière, entre la rue Colbert et du Vieux-Pont, ainsi que des rues et ruelles perpendiculaires à la rue Saint-Dominique, entre la rue du Cap et du Vieux-Pont.

Le règlement permettra aussi aux commerçants de s'installer à côté ou derrière leur commerce, alors qu'au départ il était seulement permis de s'installer en façade. Le couloir piétonnier est réduit de 1,5 mètre à 1 mètre. Il sera aussi possible pour les restaurants d'installer du mobilier urbain et des aires de consommation sur leur stationnement.

Par contre, pour ce qui est de la rue Saint-Dominique, un couloir de circulation de six mètres devra être dégagé en tout temps pour permettre la circulation des camions de pompiers.

Quant à la consommation d'alcool, la liste où ce sera permis avec consommation de nourriture ne comprend plus que des parcs, mais également les centres-villes de La Baie, Kénogami, Jonquière, Arvida et Chicoutimi (secteurs nord et sud). Ce sera également permis sur les stationnements aménagés des restaurants touchés par le règlement. Le parc Christ-Roi a aussi été ajouté. De plus, il sera possible d'y engager des musiciens-artistes, lorsque le gouvernement aura assoupli les mesures quant aux rassemblements.

Selon des conseillers contactés par Radio-Canada, d'autres amendements pourraient suivre pour, entre autres, la Zone Talbot et le secteur de Port-Alfred.