Le neveu de Doug Ford atteint de la COVID-19

M. Ford a expliqué dans un bref communiqué, mardi en fin de journée, qu'il est en quarantaine et le restera pendant 14 jours.

Le conseiller, qui représente le quartier électoral d'Etobicoke North, raconte qu'il se sent bien et qu'il continue à faire son travail et à assister aux rencontres des comités à distance.

Michael Ford assure qu'il demeure en contact avec la santé publique.

Son collègue, le conseiller Joe Cressy, a raconté dans un message sur Twitter qu'il avait parlé mardi soir avec M. Ford et que ce dernier était de bonne humeur, comme à l'habitude.

Il lui a souhaité prompt rétablissement et a invité les autres à faire de même.