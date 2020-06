L’industrie du transport touchée de plein fouet par la crise

Alors que les appels s’enchaînent habituellement chez Taxi 2151 à La Baie, depuis mars, c’est le calme plat. Notre clientèle, c’est les personnes âgées, donc les personnes de plus de 70 ans qui étaient toutes confinées dans les maisons. On avait 20 véhicules. On en a remisé 19 , explique la représentante des taxis du Saguenay, Carole Dallaire.

Au plus fort de la crise, il n’y avait qu’un seul taxi en service à La Baie. À Chicoutimi, il ne restait que le quart du nombre normal de véhicules et le tiers à Jonquière.

Et même si le déconfinement est bien amorcé, l’industrie du transport doit affronter un autre coup dur : l’interruption des croisières internationales jusqu’à la fin octobre.

C'est certain qu'on n’aura pas le même nombre d'employés en septembre et en octobre que les autres années, je suis sûre de ça. Quand on avait des dimanches où tous les véhicules travaillaient parce qu'on avait un très gros bateau de croisière, ça n'arrivera pas cette année. C'est impossible. Carole Dallaire, représentante des taxis du Saguenay

D’autres secteurs touchés

Si les taxis et les autobus de ville ont repris du service et tentent tant bien que mal d'éponger un peu leurs pertes, la situation des autocars est bien différente. La date de reprise des liaisons interurbaines demeure inconnue à court terme.

On peut penser à une perte de revenus qui va frôler les 10 millions, selon moi, si on calcule de la mi-mars jusqu'à tant que ça reprenne. Plus on va reprendre rapidement, moins l'impact va être important, mais encore faut-il avoir des clients au rendez-vous , mentionne le président d’Intercar, Hugo Gilbert.

La confiance des clients envers l’industrie du transport est un des noeuds du problème.

L'arrêt d'autobus de la STS situé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

La Société du transport du Saguenay y a réfléchi et en plus du désinfectant, elle distribue des masques dans ses autobus. Il est d’ailleurs fortement recommandé d’en porter un dans tous les types de transports collectifs.

D’après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières