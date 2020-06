Début du débat sur la vaccination obligatoire au Nouveau-Brunswick

Le projet de loi 11 éliminerait toutes les exemptions non médicales à l’obligation de vaccination, y compris celles fondées sur des motifs religieux et philosophiques.

À une époque où la foi dans le monde scientifique et les institutions est plus menacée que jamais, ce projet de loi est un pare-feu pour protéger nos écoliers , a affirmé le ministre de l’Éducation.

La COVID-19 s’invite à la discussion

Une version antérieure du projet de loi de Dominic Cardy a été présentée bien avant la pandémie actuelle.

Le projet de loi ne fait donc aucune référence spécifique au coronavirus, pour lequel aucun vaccin ne devrait exister avant l’année prochaine.

Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Photo : Radio-Canada

Votez oui ou non sur ce projet de loi, mais rappelez-vous que s’il existe un jour un vaccin pour la COVID-19, qu’allons-nous faire à ce moment-là ? a-t-il demandé aux députés.

Dominic Cardy a indiqué qu’il était temps de passer à l’action pour affronter le problème .

L’examen du projet de loi par la commission devrait se poursuivre mercredi.

Le projet de loi 11, c’est quoi ?

La législation s’appliquerait à une liste de vaccins établie par Santé Canada.

Les enfants non vaccinés pour des raisons autres que sanitaires ne seraient pas autorisés à fréquenter les écoles publiques à partir de l’automne 2021.

L’objectif serait de vacciner suffisamment d’enfants pour créer une immunité collective, de sorte que le petit nombre d’enfants qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales soient toujours protégés contre une épidémie.

La première version du projet de loi a été sévèrement critiquée par les militants antivaccination qui ont témoigné pendant les trois jours des audiences de la commission l’été dernier.

À la suite de ces audiences, certains députés des quatre partis représentés à l'Assemblée législative ont déclaré qu’ils étaient indécis à savoir s'ils allaient soutenir ou non le projet de loi.

La logique du projet contesté

Mardi après-midi, le député libéral et porte-parole de l’éducation Chuck Chiasson a remis en question la logique de certains aspects du projet de loi, comme le fait qu’il s’applique aux enfants et non aux adultes qui travaillent dans les écoles.

Pour moi, cela ne me semble pas juste. Cela ne permet pas exactement le résultat que le ministre recherche.

Chuck Chiasson, député provincial de Victoria-La-Vallée, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il a également estimé qu’il était difficile de décider comment soutenir le projet de loi alors que Dominic Cardy, citant les règles de confidentialité, n’a pas fourni une liste détaillée des exemptions médicales, philosophiques et religieuses.

Chuck Chiasson s’est dit troublé de ne pas pouvoir avoir réponse à des questions claires .

La clause dérogatoire

Dans ses questions, Chuck Chiasson n’a pas abordé une question clé pour l’opposition libérale : l’invocation par le projet de loi de la clause dérogatoire de la Charte des droits et libertés, qui mettrait le projet à l’abri d’une contestation constitutionnelle.

Lors des audiences de l’été dernier sur la première version du projet de loi, une organisation nationale anti-vaccination a menacé de contester la constitutionnalité de la loi si elle était adoptée.

Une manifestation a eu lieu mardi matin à Fredericton contre la vaccination obligatoire. Photo : Radio-Canada

Dominic Cardy avait alors répondu en présentant une nouvelle version du projet de loi en novembre, où ce dernier a répondu avec une nouvelle version du projet de loi en citant la clause dérogatoire de la charte.

Cette clause permettrait d’exempter le projet de loi d’une contestation fondée sur la charte pour un certain nombre d’articles, notamment celles garantissent la liberté de religion.

Le premier ministre Blaine Higgs donne à tous ses députés, y compris ses ministres, un vote libre sur le projet de loi.

Le premier ministre Blaine Higgs, le 31 mai 2020. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Les libéraux devraient voter à l’unisson contre le projet de loi si la clause dérogatoire est maintenue, mais ils pourront voter librement si elle est retirée.

Le Parti vert et l’Alliance des gens ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la clause dérogatoire.

Les libéraux et les verts ont déclaré qu’ils essaieraient de retirer cette clause.

Avec les informations de Jacques Poitras de CBC