L'Île-du-Prince-Édouard laisserait passer les vacanciers vers les Îles-de-la-Madeleine

La médecin hygiéniste en chef de la plus petite province, la Dre Heather Morrison, confirme que le gouvernement insulaire est prêt à faciliter le passage des touristes québécois vers le port de Souris pour y prendre le traversier de la CTMA.

Aucune annonce officielle n'avait toutefois eu lieu, mardi après-midi.

La Dre Heather Morrison affirme que la procédure pour les vacanciers québécois serait sensiblement la même que pour les Madelinots et les travailleurs essentiels qui continuent à traverser les Maritimes pour se rendre dans l'archipel depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

À leur arrivée à l'Île-du-Prince-Édouard par le pont de la Confédération, les touristes seraient tenus de présenter aux contrôleurs routiers leur autorisation de voyage des autorités québécoises, de même qu'une preuve de leur réservation à bord du traversier de la CTMA .

[Les touristes] doivent se rendre directement du pont au traversier. C'est ce qu'on fait maintenant [pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine et les travailleurs essentiels]. J'imagine que ça va continuer comme ça.

La semaine dernière, le Nouveau-Brunswick a aussi donné le feu vert aux touristes québécois qui doivent traverser les Maritimes pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine.

Le premier ministre insulaire Dennis King n'a pas immédiatement réagi, mardi.

Au cours des derniers jours, les partis d'opposition à l'Île-du-Prince-Édouard ont fait savoir qu'ils étaient favorables à l'établissement d'un corridor pour les vacanciers en transit vers l'archipel québécois. Si les touristes ne font que passer sur notre territoire et que des mesures appropriées sont mises en place, je crois qu'on devrait donner notre accord , a déclaré le député libéral Heath MacDonald, vendredi dernier.

Les élus madelinots se disent quant à eux optimistes.

Je pense que cette nouvelle-là va donner une bouffée d'oxygène à l'industrie du tourisme mais aussi aux familles des Îles qui veulent évidemment recevoir la parenté cet été , se réjouit le député Joël Arseneau, qui représente l'archipel à l'Assemblée nationale du Québec.

Le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, dit qu'il n'attend plus qu'une annonce officielle des trois gouvernements provinciaux, y compris celui du Québec, pour accueillir ses premiers touristes.

Il faut que les paroles se traduisent par des actions concrètes. On espère que le message sera communiqué de façon très forte et unanime par les trois premiers ministres pour encourager nos amis, notre famille et les visiteurs qui voudront avoir accès aux Îles.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine