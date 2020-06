Northwestel veut accroître la limite de données Internet de certains clients

Des habitants des trois territoires nordiques pourraient voir leur limite mensuelle de données Internet augmenter sans frais supplémentaires. C’est du moins ce qu’espère le fournisseur d'accès au web Northwestel, qui attend le feu vert du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Le plus grand fournisseur d’Internet du Grand Nord souhaite offrir cette mesure à certains de ses clients qui disposent de forfaits résidentiels et commerciaux. Northwestel en a fait la demande le 2 juin auprès du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes . Les changements entreront en vigueur le 1er juillet si cette demande est approuvée.

Or, avec le déconfinement graduel dans les trois territoires, Northwestel souhaite cesser ses assouplissements sur l’utilisation de données offertes durant la pandémie de la COVID-19.

La fermeture des écoles et de nombreuses entreprises a forcé de nombreux habitants à travailler à leur domicile, ce qui a fait monter en flèche leur consommation de données Internet.

Au mois de mars, l'entreprise de télécommunications a annulé la limite d’utilisation de données pour les collectivités qui ont accès à Internet par câble et fibre optique pour permettre une hausse de consommation liée à la crise sanitaire. Les communautés qui dépendent du réseau DSL terrestre, comme Dawson, au Yukon, ont eu droit à 100 Go de plus par mois au même prix.

Les écoles sont toujours fermées, mais certains travailleurs, comme les fonctionnaires du gouvernement du Nunavut, ont récemment pu regagner leur espace de travail.

Si elle est approuvée, la proposition de Northwestel visera 99 % des clients qui disposent d’un forfait résidentiel, indique l’entreprise. En tel cas, la hausse de données Internet sera calculée en fonction du forfait de chaque client et oscillera entre 7 % et 100 %.

Un changement permanent

Dans un échange de courriels, l’entreprise affirme qu’elle compte maintenir de manière permanente les changements proposés au CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes .

Elle indique avoir noté d’année en année une hausse du nombre de Gbit par client du réseau DSL terrestre ainsi qu’une augmentation de la consommation du service Internet résidentiel entre les mois de janvier et d’avril.