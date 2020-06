Québec priorise la réfection de la « courbe Brière »

Le projet figure au nombre des 200 dossiers d’infrastructures priorisés par le gouvernement du Québec dans son projet de loi 61, à l’étude cette semaine à l’Assemblée nationale.

C’est dans cette courbe que le hockeyeur malarticois Michel Brière avait subi son accident de la route, en 1970, accident qui allait lui coûter la vie quelques mois plus tard. Selon des données du MTQ, cette courbe a été le théâtre de 46 accidents entre 2000 et 2013.

Le projet de réfection de la « courbe Brière » est à l’étude depuis 2007. L’annonce de l’ajout d’une voie de dépassement de 1,2 km, en 2012, a d’ailleurs contribué au retard dans le projet, en plus du processus d’évaluation environnementale.

De nouvelles dispositions à la Loi sur la qualité de l’environnement, adoptées en 2018, ont permis de soustraire le projet à des audiences du BAPE. Malgré tout, il n’avait toujours pas été inscrit à la programmation des travaux du MTQ 2020-2022 présenté en mars dernier.

Selon le ministre responsable de la région, Pierre Dufour, il devenait impératif de prioriser ce projet, puisque le processus d’acquisition des terrains traînait en longueur.

On tourne en rond depuis longtemps, précise-t-il. Dans nos discussions avec le MTQ, on a priorisé des projets dont on entend parler depuis des lunes et qui ne se finalisaient pas. Dans ce cas-ci, la problématique se situait au niveau des expropriations. Le MTQ essaie de faire des ententes de gré à gré, mais souvent c’est très long. Si le projet de loi est adopté, il y aurait un délai de temps pour finaliser, et non que ça se prolonge à l’infini.

Réjean Guay prudent

Après des années à attendre la concrétisation du projet, le maire de Rivière-Héva, Réjean Guay, n’est pas encore prêt à crier victoire.

Ils m’en parlent depuis 2008 et, 12 ans plus tard, ce n’est pas fait encore, lance-t-il. Avec le coronavirus, y’a plein de retards partout. Va-t-elle vraiment se faire? Ça reste en doute pour moi, mais je l’espère bien. C’est un projet accepté et attendu par tout le monde à Rivière-Héva, pour la sécurité de nos citoyens, mais aussi tous les gens qui passent sur la route 117.

Le maire Guay espère aussi que le MTQ prévoira une compensation financière à sa municipalité, puisque le tronçon actuel de la 117 sera transformé en chemin municipal sous la responsabilité de Rivière-Héva.

Martin Ferron, maire de Malartic, et Réjean Guay, maire de Rivière-Héva (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ils nous obligent à prendre ce petit bout de chemin où vivent trois citoyens, mais ça va nous coûter de 8000 à 10 000 $ par hiver à entretenir. Je ne veux pas retarder le projet de la courbe Brière, mais j’espère que le gouvernement va nous aider à payer ça.

Martin Ferron satisfait

Préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or et maire de Malartic, Martin Ferron accueille pour sa part avec joie cette volonté de régler enfin ce dossier.

C’est un endroit très particulier et dangereux, rappelle-t-il. La MRC et les municipalités réclament depuis longtemps des modifications importantes. Ça fait plus de 10 ans qu’on a étiré, reporté et réétudié le projet, qui d’ailleurs a changé en cours de route. C’est trop long malheureusement, mais là on est rendu au bout et on va enfin voir un résultat positif dans ce dossier.

Le projet de loi 61 pourrait être adopté avant la fin de la semaine, mais l’annonce officielle de début des travaux pourrait attendre à 2021, soit un an plus tôt que prévu.