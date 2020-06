Uber et Lyft obtiennent un permis intermunicipal pour le Grand Vancouver

La Ville de Vancouver a annoncé mardi que les compagnies de transport Uber et Lyft ont obtenu le permis commercial intermunicipal qui leur permettra d’opérer dans la région métropolitaine, la vallée du Fraser et le district de Squamish-Lillooet.

Les maires du Grand Vancouver ont approuvé la mise en place de ce permis au début du mois de janvier. Il remplace les permis propres à chaque municipalité.

Il rend théoriquement possible la prise et le débarquement de passager de Squamish jusqu’à Delta et White Rock, au sud, ou encore Harrison Hot Springs, à l’est. Uber et Lyft n’offrent toutefois pas encore leurs services dans toutes ces communautés.

Chaque entreprise doit payer un tarif annuel de 155 $, plus 150 $ par véhicule, à moins qu’il ne soit zéro carbone, auquel cas le tarif par véhicule tombe à 30 $.

Uber et Lyft sont en possession du permis provincial octroyé par le Bureau des transports des passagers de la Colombie-Britannique depuis le début de l’année.

Ils ont respectivement obtenu leur permis intermunicipal le 2 juin et le 27 mai, selon un communiqué de la Ville de Vancouver.

L’entreprise Kabu-Ride, de Richmond, l’a aussi obtenu plus tôt en mai.