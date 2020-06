Les travaux reprennent pour aménager la rue Sainte-Catherine Ouest

Après la pause forcée imputable à l'urgence sanitaire et à la pandémie de COVID-19, voilà déjà un mois que les travailleurs de la construction sont de retour sur le chantier du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal.

L'administration Plante a d'ailleurs fait le point, mardi, sur l'avancement des travaux qui doivent s'échelonner jusqu'en 2028.

Dans le cadre des travaux, la Ville veut notamment élargir les trottoirs, apaiser la circulation routière sur l'artère commerciale et favoriser la circulation des piétons sur cette rue particulièrement achalandée, qui relie notamment le Village gai, le Quartier latin, le Quartier des spectacles, ainsi que les tours de bureaux et les centres commerciaux du centre-ville, sans oublier l'Université Concordia.

Selon Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme au comité exécutif, les travaux en cours, de grande envergure, ont aussi pour objectif de prévoir l'utilisation de la rue commerçante à long terme.

On refait la totale pour s'acheter au moins un demi-siècle de paix d'esprit dans l'aménagement de la rue , a-t-il déclaré, dans le cadre de la mise au point ayant rassemblé plus d'une centaine de commerçants, résidents et simples curieux.

Les travaux de la première phase ont donc repris là où ils s'étaient arrêtés l'an dernier, soit entre la rue De Bleury, près de la Place des Arts, et la rue Mansfield, à quelques pas de l'avenue McGill College.

Plus vaste, plus vert

Et selon Noémie Bélanger, conseillère en aménagement pour la Ville, le réaménagement aura son lot d'avantages pour les passants. L'élargissement de trottoirs va permettre l'installation, par exemple, de terrasses pour participer à l'animation de la rue. Il va y avoir l'ajout de mobilier urbain pour offrir des haltes de détente. On va également investir beaucoup d'efforts pour augmenter le couvert végétal , a-t-elle indiqué.

Vous remarquerez qu'en ce moment, sur Sainte-Catherine, il y a une certaine carence à ce niveau-là , a-t-elle fait remarquer.

Mme Bélanger a d'ailleurs rejeté les critiques concernant le maintien des travaux de réaménagement, alors que la Ville de Montréal lance un appel aux gouvernements provincial et fédéral pour combler un manque à gagner qui pourrait atteindre 500 millions en raison de la pandémie.

Il est important, a-t-elle souligné, de maintenir des travaux d'infrastructures qui étaient prévus, d'autant plus que ceux-ci ont lieu dans le centre-ville . Et en ce qui concerne spécifiquement le square Phillips, il sera transformé en « oasis de verdure », ce qui contribuera à améliorer l'expérience des visiteurs , a-t-elle affirmé.

Et dans le cas où des façades auraient été endommagées lors des travaux, la Ville procédera à des réparations cet été, a également assuré le chargé de projet Serge Thériault.

La première phase des travaux doit se terminer en 2022. Les équipes de construction se déplaceront ensuite plus à l'ouest, entre Mansfield et Bishop, puis entre Bishop et Atwater.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine