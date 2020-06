Poursuivre la francisation de 50 élèves durant le confinement, un défi relevé à Cap-Pelé

C’est pourtant ce qu’ont dû faire l'école primaire Donat-Robichaud de Cap-Pelé et le CAFI, le centre d'accueil et d’accompagnement d’immigrants francophones du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Certains des nouveaux élèves – issus principalement du Mexique, des Philippines et de la Jamaïque – ont intégré l’école primaire depuis un an, d’autres depuis seulement quelques mois.

Depuis que les écoles ont fermé, les enseignants responsables de la francisation se sont donné pour mission de garder un lien étroit avec les élèves allophone,s de manière virtuelle, trois à quatre fois par semaine.

L’école a embauché des enseignants pour accompagner ces élèves dans l’apprentissage du français. Des agents d’établissement du CAFI sont venus prêter main-forte au personnel enseignant pour favoriser l’intégration scolaire des élèves et les liens entre les parents et le milieu scolaire.

Le district scolaire a dû fournir les outils technologiques aux familles qui n’en avaient pas.

Ce sont des activités pratico-pratiques qui ont été faites à l’oral, du genre : ''Il a fait beau en fin de semaine, quelles sortes d’activités tu as faites à l’extérieur de la maison avec ta famille?'' expose Jolyn Thériault, directeur de l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, soulignant que la francisation prime sur la réussite scolaire.

Des défis de taille

La direction de l’école connaît toutefois les limites de ces interventions. La poursuite de la francisation demeure plus difficile lorsque la communication se fait virtuellement avec une seule personne.

Certains élèves, y compris des immigrants, auront régressé à cause de la fermeture des écoles, croit Jolyn Thériault.

À l’école, l’enfant entre en interaction avec plusieurs individus en plus des enseignants, que ce soit l’employé de la cafétéria, la direction et les autres élèves. Les apprentissages s’en trouvent ainsi multipliés.

Le directeur de l’école Donat-Robichaud reconnaît déjà que certains élèves, y compris les immigrants, auront régressé.

Les enseignants sont habilités à prendre l’enfant où il est rendu et partir de là pour d’autres apprentissages, donc ce sera d’autant plus vrai en septembre, parce que la saison estivale aura été allongée, donc beaucoup d’élèves auront des retards , indique-t-il.

Efforts concertés avec les organismes

Le programme Franco-Jeunes est habituellement offert dans cinq écoles de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, dont quatre écoles de la région de Moncton, soit Saint-Henri, Le Mascaret, Le Sommet et Champlain et une à Cap-Pelé, soit l'école Donat-Robichaud.

Des activités et des efforts qui sont faits pour poursuivre le dialogue, les apprentissages scolaires et l'apprentissage du français par le CAFI.

Quelque semaine après la fermeture des écoles, le programme s’est transporté sur une plateforme numérique. Les élèves sont divisés par niveau de français dans huit groupes de dix à quinze élèves, avec une animatrice pour chaque groupe.

Johanie Levesque, responsable du programme Franco-Jeunes du CAFI.

Également du lundi au jeudi, les animatrices publient quotidiennement une vidéo qui comprend des contes, des chansons, des activités éducatives, des jeux et des bricolages.

Le vendredi est consacré à la communication individuelle avec chaque élève afin de garder des liens avec ceux-ci, d'échanger sur le contenu des vidéos qui ont été publiées durant la semaine, de faire des exercices ou de converser avec une centaine de jeunes de la région.

Joannie Levesque, responsable du programme de Franco-Jeunes au CAFI, explique que 75 % des jeunes inscrits avant la pandémie participent aux activités virtuelles.

Tiavina (Tita) Rabeniaina est une intervenante famille-école du CAFI à Moncton.

Le club CAFI pour les jeunes a également dû user d’imagination pour maintenir un lien avec eux. Nous avons organisé des séances en direct et nous avons commencé par une séance de yoga pour les familles. En raison de l’engouement, on a poursuivi avec un spectacle de magie... et dernièrement, on a fait un atelier de cuisine en direct , énumère avec enthousiasme Tita Rabeniaina, intervenante famille-école du CAFI à Moncton.

L’organisme d’aide à l’intégration des immigrants francophones accompagne également virtuellement des familles arrivées d’Europe et d’Afrique, en février et au début du mois de mars, et dont les enfants n’ont pas encore fréquenté leur nouvelle école en raison du confinement.