La réouverture des écoles entraîne une reprise des signalements à la DPJ

Le téléphone à la DPJ de la Capitale-Nationale a recommencé à sonner plus fréquemment. La fermeture des écoles pendant la pandémie avait fait chuter le nombre de signalements, mais leur réouverture le 11 mai a été le point de départ pour un retour à un volume plus habituel.

Un des grands signalants, c'est l'école , explique Paule Vachon, coordonnatrice aux Services intégrés en abus et maltraitance ( SIAMSIAM ). Ce n’est donc pas parce qu’il y a moins de signalements qu’il y a moins de violence envers les enfants, mais seulement moins d’intervenants pour en être témoin.

L’an dernier dans la région de la Capitale-Nationale, les écoles étaient à l’origine de 30 % de l’ensemble des signalements reçus du 1er avril au 7 juin. Cette année, avec les écoles fermées, cette proportion a chuté à 10 %.

Beaucoup d'enfants ne sont pas allés au service de garde durant les premières semaines, les premiers mois. Ça limite aussi les signalants , note Paule Vachon.

Depuis le 11 mai, avec le retour des enfants du primaire dans les salles de classe, la DPJ de la Capitale-Nationale a observé une hausse marquée du nombre de signalements en provenance du milieu scolaire. Le nombre d’appels a triplé par rapport à la période où les écoles étaient fermées, mais le nombre de signalements demeure nettement en dessous de ce qu'il était l’an dernier.

Paule Vachon, coordonnatrice aux Services intégrés en abus et maltraitance Photo : Radio-Canada

La coordinatrice du SIAM s’attend à une nouvelle hausse en septembre, notamment parce qu’en ce moment l’école n’est pas obligatoire et de nombreux enfants sont toujours absents.

Si l'école reprend en septembre, ça va faire plus de cinq mois que les enfants n’auront pas fréquenté l'école, n’auront pas fréquenté des adultes, des professionnels autour d'eux. Ça, c'est inquiétant. On s'attend quand même à du dévoilement et des signalements qui vont être en hausse.