Agriculture : le Canada est-il autonome?

Avec son vaste territoire et son eau abondante, le Canada est très bien nanti quand vient le moment de nourrir sa population. Toutefois, la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement des derniers mois ont montré les failles de l’agroalimentation et des pêcheries.

On compte ici 1,2 hectare de terre arable par habitant : c’est six fois plus que la France et treize fois plus que la Chine. Selon la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Canada est autosuffisant à 183 %, ce qui veut dire qu’il produit beaucoup plus de nourriture que ce qu’on peut manger. A priori, il n’y a donc aucun souci à cet égard.

Mais l’autosuffisance est encore loin. À peine le tiers des légumes de serre consommés au Québec ont poussé dans la province. La crise de la COVID-19 nous fait prendre conscience des limites de la mondialisation et nous impose un moment pour repenser notre autonomie alimentaire.

Sans mettre une croix sur les exportations et les importations, le contexte actuel sera peut-être l’occasion d’aller vers une agriculture davantage façonnée par nos propres besoins. Alors que les frontières peuvent rapidement se refermer, être capable de se nourrir d’abord soi-même semble plus pertinent que jamais. Voici cinq défis que le Canada devra relever pour être plus autonome au chapitre de ses denrées alimentaires.