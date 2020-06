Le conseiller municipal de Sherbrooke, Vincent Boutin, en arrêt de travail

Le père de famille de trois enfants indique qu’au courant des sept dernières années, il a réussi à bâtir un équilibre entre ses enfants, sa conjointe et son travail, mais que le monde politique, bien que stimulant, est exigeant.

Au cours des derniers mois, j’ai vu mon équilibre bousculé par divers éléments et ma santé en a fait les frais , écrit-il.

Il ajoute être résilient et prendre les moyens pour retrouver la santé.

Ça prend beaucoup de courage et de force pour admettre que l’on a besoin d’une pause. Vincent est un homme investi et passionné dans toutes ses activités politiques et personnelles. Je lui souhaite sincèrement de prendre le temps nécessaire pour nous revenir en pleine forme , a commenté le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Vincent Boutin a indiqué qu'il n’accordera pas d’entrevue à ce sujet.