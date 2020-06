Incident impliquant un employé de la Ville et un homme noir : Jim Watson veut un suivi

Le maire d'Ottawa demande que toute la lumière soit faite sur un incident impliquant un agent des règlements municipaux et un homme noir, survenu le 4 avril dernier au parc Marlene Catterall, aussi connu sous le nom de parc Michèle, dans l'ouest de la capitale.

L'employé de la Municipalité se trouvait dans le parc pour faire respecter les mesures de distanciation physique, alors en vigueur dans les parcs municipaux.

Il aurait projeté au sol un homme noir, et l'aurait ensuite frappé au visage parce qu'il aurait refusé de s'identifier, selon la version de la présumée victime rapportée dans certains médias. L'agent lui aurait finalement donné des amendes s'élevant à plus de 2000 $.

Le Service de police d'Ottawa a mené une enquête sur les événements, selon le maire Watson. Ce dernier a écrit sur Twitter, mardi, que les allégations concernant l'agent sont graves et qu'elles le préoccupent grandement.

Lui et la conseillère Jenna Sudds ont écrit au directeur de la Ville, Steve Kanellakos, pour réclamer un examen complet des événements, afin de revoir l'ensemble des procédures lors de tels incidents, et déterminer notamment si l'employé a violé les règles du code de conduite.