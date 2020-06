La viabilité du projet ferroviaire entre Calgary et Banff est à l'étude

Un projet ferroviaire entre Calgary et Banff a franchi une étape importante mardi. La Banque de l’infrastructure du Canada et le ministère du Transport de l’Alberta ont signé une entente afin d’étudier sa viabilité.

Cela fait déjà quelques années que le projet fait rêver des Albertains et des municipalités situées entre Calgary et Banff. L’idée devient un peu plus réelle pour eux cette semaine, car un communiqué conjoint du gouvernement de l’Alberta et de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) annonce les détails du projet qui pourrait naître.

Il s’agirait d’un lien ferroviaire entre l’aéroport de Calgary, son centre-ville et le parc national Banff. Ce réseau ferroviaire s’étendrait sur 130 kilomètres et pourrait proposer six arrêts dont Cochrane, Morley et Canmore.

Les passagers auraient le choix entre huit départs par jour, en plus d’un service express toutes les 20 minutes de l’aéroport de Calgary jusqu’au centre-ville.

Le nouveau réseau ferroviaire faciliterait le voyage des visiteurs entre l'aéroport et le centre-ville. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le réseau serait sur une ligne exclusive dans le corridor du transporteur ferroviaire Canadien Pacifique (CP). Il n’a pas encore été déterminé si le projet aura l'usage exclusif de rails du CP ou si un nouveau chemin de fer sera construit.

D’après le communiqué, le projet aurait des retombées économiques et environnementales dans la province. Il permettrait entre autres d’augmenter le tourisme dans la région, de faciliter la mobilité des travailleurs, réduirait la pollution et la congestion à Banff.

On voit environ quatre millions de visiteurs tous les ans à Banff et les derniers étés, on avait en moyenne 29 000 véhicules par jour et nous avons une capacité de 24 000 véhicules , précise Karen Sorensen, la mairesse de Banff.

Partenariat public-privé

Le gouvernement de l’Alberta s’associe avec la BIC, une société d’État, pour réaliser l’étude de faisabilité du projet. À la fin de celle-ci, la BIC remettra à la province ses conclusions et rendra sa décision à savoir si elle investit ou non dans le projet. L’étude de viabilité pourrait prendre un an.

Non seulement la société d’État a l’expertise pour mener ce genre d’étude de marché, mais elle a aussi le mandat d’investir 35 milliards de dollars de financement fédéral dans des projets d’infrastructures qui seront réalisés en partenariat avec le privé.