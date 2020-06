Seuls 6 nouveaux cas confirmés de COVID-19 pour toute la région de la capitale fédérale

Les autorités de santé publique de l’Outaouais et d’Ottawa ont dénombré trois nouveaux cas de COVID-19 chacune dans leur bilan de mardi. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), lui, n’a identifié aucune nouvelle infection sur son territoire.

En Outaouais, ce sont donc au moins 561 personnes qui ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire. Parmi elles, cependant, 385 sont rétablies et 149 cas toujours actifs. On déplore aussi 27 décès.

Les flambées se poursuivent dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond et Champlain-de-Gatineau, ainsi qu’à la phase 2 des Résidences de la Gappe. On retrouve un total de 57 personnes toujours malades parmi les bénéficiaires de ces milieux de vie.

La Municipalité de Chelsea a par ailleurs décidé de procéder à la réouverture des modules de jeux de ses parcs municipaux, dans le cadre de son déconfinement progressif.

2 nouveaux décès à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) a elle aussi fait état de trois nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire. Ce constat porte à au moins 2009 le nombre total d’Ottaviens infectés par le coronavirus.

L’agence de santé a aussi indiqué dans sa mise à jour de mardi que 2 autres malades ont succombé à la COVID-19, ce qui fait passer le bilan à 256 décès. Environ 13 % des personnes déclarées positives ont succombé au coronavirus à Ottawa.

Parmi les 74 personnes toujours malades dans la capitale fédérale, 31 sont alitées à l’hôpital. Des éclosions sont toujours en cours dans 13 institutions de soins de la ville, pour la plupart des milieux de vie pour personnes âgées.

Dans l’est ontarien, tous les indicateurs sont demeurés stables. Des 151 cas confirmés par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario depuis le début de la crise, 123 sont résolus.