Fenêtre sur les arts : de l'art lyrique au cinéma

Marie-Nicole Lemieux et Louis Lortie au Domaine Forget

La contralto Marie-Nicole Lemieux Photo : Denis Rouvre

Le Domaine Forget, dans Charlevoix, présente une série de concerts virtuels les dimanches 14 juin, 12 juillet et 2 août 2020, à 17 h. La série virtuelle Les concerts évasion proposera trois rendez-vous musicaux d’une durée d’environ une heure enregistrés dans la salle de concert du Domaine Forget et diffusés en ligne. Ce sont la contralto Marie-Nicole Lemieux et le pianiste Louis Lortie qui lanceront cette série. Ce récital-là, qu'on fait, ça remet les choses en place. Ça fait du bien , se réjouit Marie-Nicole Lemieux. Le fait qu'on puisse chanter au Domaine, ça amène le lieu vivant. Mais aussi, pour moi, c'est une relation qui dure depuis au moins neuf ans [avec le Domaine]. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon métier, puis c'était très difficile d'envisager de ne pas être ici, dans Charlevoix. Mais là, je suis contente. On a trouvé le moyen d'y être. Tous les détails au domaineforget.com/concertsevasion  (Nouvelle fenêtre) . Patricia Tadros

Des films à découvrir

La société de production, distribution et diffusion cinématographique AZ Films lance une toute nouvelle plateforme de visionnement accessible au grand public. Ce sont près de 130 oeuvres de tous genres qui sont maintenant disponibles sur la plateforme  (Nouvelle fenêtre) . Le catalogue d'AZ Films comprend de nombreuses comédies, comme Ibiza, avec Christian Clavier, ou encore La Cht'tite famille, avec Dany Boon. On y retrouve également des drames et des films pour toute la famille. C'est l'occasion pour les cinéphiles de plonger au coeur de la culture cinématographique d'ici et d'ailleurs. Anne-Josée Cameron

Le spectacle-bénéfice Nous pour vous

L'affiche du spectacle Nous pour vous, présenté sur la nouvelle plateforme Yoop Photo : Nous pour vous

Rachid Badouri animera ce spectacle-bénéfice au profit des banques alimentaires du Québec. En plus de cette soirée pour la bonne cause, j'ai très hâte de découvrir ce tout premier spectacle virtuel à l’espace Yoop (https://www.yoop.app/  (Nouvelle fenêtre) ), en direct de la Place des Arts. Plusieurs artistes ont déjà confirmé leur présence. Parmi eux, Mehdi Bousaidan, Loud, 2 Frères, Laurent Paquin et Arnaud Soly. C'est un rendez-vous en direct le 18 juin à 20 h. Coût 16,99 $ (+ taxes). Les billets sont en vente sur la plateforme Yoop. Claudia Genel

La folk de Rosier

Le groupe folk québécois Rosier, anciennement Les poules à Colin, vient de lancer le vidéoclip de la chanson Insensible, une ode à l'amour désespéré. Ce premier extrait d'un album à venir à l'automne est très prometteur. L'interprétation de Béatrix Méthé, aussi violoniste dans la formation, vient nous toucher par son naturel et sa vulnérabilité. Tourné en partie pendant le confinement au Québec, le vidéoclip nous offre également de belles images croquées en Nouvelle-Zélande, lors d'une tournée du groupe. Après leur charmant premier mini-album, on a bien hâte de découvrir le prochain opus de ce quintette, dont la musique embrasse la mélancolie. Valérie Cloutier