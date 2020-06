Québec « attaque les bars dans les reins », selon un tenancier de Rimouski

Comme d'autres propriétaires de bar du reste de la province, certains de l'Est-du-Québec estiment qu'ils devraient pouvoir rouvrir en même temps que les restaurants et accusent le gouvernement Legault de faire preuve de favoritisme.

C'est une très grande injustice , déplore le propriétaire du bar Le Campus, à Rimouski, Luc Pichette.

À compter du 15 juin, le gouvernement de François Legault permettra la consommation d’alcool sans achat de nourriture dans les restaurants, un privilège réservé jusqu'à maintenant aux propriétaires de bars, de brasseries et de tavernes.

M. Pichette estime que cette nouvelle concurrence sera nuisible à l'industrie des bars qui compte un peu plus de 3000 établissements dans la province.

Le gouvernement nous attaque direct dans les reins. On est 3500 bars au Québec, il y a 22 000 restaurants. Ça veut dire qu'on avait 3500 compétiteurs, mais là on se retrouve avec 25 000 compétiteurs. Luc Pichette, propriétaire du bar Le Campus

Les tenanciers de bars auraient souhaité pouvoir rouvrir leurs portes en même temps que les restaurants.

Plusieurs propriétaires assurent être en mesure de respecter la distance obligatoire de deux mètres entre les clients, au même titre que les restaurateurs.

On trouve que c'est du favoritisme et de l'injustice , affirme le président-directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, Renaud Poulin.

Notre vocation, c'est justement de vendre de l'alcool sans repas. On a transféré ce privilège à un autre secteur et en plus, ils s'assurent qu'on soit fermés pour qu'une partie de notre clientèle suive les restaurants. Renaud Poulin, pdg de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Certains tenanciers préviennent qu'ils pourraient être tentés de désobéir si l'interdiction de rouvrir en même temps que les restaurants est maintenue.

S'il se dit contre cette initiative, M. Pichette affirme comprendre le désespoir de ceux qui l'envisagent.

Une manifestation est prévue mercredi devant l'Assemblée nationale à Québec pour sensibiliser le gouvernement à la situation des bars.

