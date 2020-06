Enseignement de l’histoire des Noirs à l'école : une pétition de 10 000 signataires

Une pétition en ligne, adressée à l’Association des commissions scolaires de la Saskatchewan et demandant la mise en place d’un programme d’apprentissage scolaire pour l’histoire des Noirs et la lutte contre le racisme, a atteint plus de 10 000 signatures mardi.

C’est à l’initiative de Tobi Omoyefa, un étudiant en troisième année de comptabilité à Regina, que cette pétition a été lancée.

Sa raison d'être? Les injustices raciales, basées sur la couleur de peau, qui doivent être réglées. Et cela ne peut être fait que par l’information et le système scolaire.

Même s'il n'est âgé que de 20 ans, Tobi Omoyefa a une opinion au sujet de la population en Saskatchewan : Beaucoup ne sont pas au courant des problèmes actuels en ce qui concerne le racisme systémique et toutes ces choses.

Originaire du Nigeria, Tobi Omoyefa avoue avoir senti un regard différent porté sur lui lorsqu’il est arrivé en Saskatchewan. Un regard qu’il explique par le fait qu’il avait un accent et qu’il venait de l’étranger.

Mais, quand on est un enfant, on essaye d’ignorer et de se débarrasser de ce genre de choses. Je me souviens même que, avant mon premier jour d’école, mon père m’a demandé de m’asseoir pour parler et m’a conseillé de faire attention à ce que je faisais à l’école et de me souvenir que je suis toujours un Noir , raconte l’étudiant.

Tobi Omoyefa ajoute que, durant sa scolarité en Saskatchewan, l'histoire des Noirs ne lui a quasiment jamais été enseignée : Le plus qu’on ait fait, c’est un cours sur le sujet, que l’on n’a étudié que très brièvement.

Il aimerait particulièrement voir un programme consacré à l’histoire des Noirs canadiens au pays, et non sur l’histoire mondiale de cette communauté, comme cela est fait actuellement : On devrait se concentrer plus sur ce sujet, car nous contribuons énormément à la société actuelle et nous devrions être traités de manière équitable.

Une initiative soutenue

La pétition, dont l'objectif est d’atteindre 15 000 signatures, semble recevoir un bon accueil dans le milieu scolaire.

Ce serait idéal d’avoir des cours intégrés sur l’histoire des Noirs en Saskatchewan [...] avec les contributions qu’ils ont faites à notre pays , estime la professeure agrégée d’éducation artistique à l’Université de Regina Sara Schroeter.

Celle-ci pense qu’il faudrait diversifier ce type de programme, afin de ne pas mettre l’accent uniquement sur les problèmes, mais aussi sur tous les points qui montrent l’apport de la communauté au sein de la société.

Il faut enseigner leurs forces, leurs contributions au développement de la province et du pays, il faut valoriser ces communautés. Et cela, oui, aura des effets bénéfiques pour les jeunes , affirme Sara Schroeter.

Selon Mme Schroeter, si un tel programme était instauré dans les écoles saskatchewanaises, il sera nécessaire de préparer cet apprentissage en collaboration avec la communauté noire.