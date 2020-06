Déconfinement : des régions ontariennes oubliées par le gouvernement Ford

Les bureaux de santé publique et des élus des régions du Niagara et de Haldimand-Norfolk affirment que la province ne les a pas consulté avant d’ exclure leurs régions de la deuxième phase du déconfinement .

Les maires des comtés de Norfolk et de Haldimand ont décidé de tenir un point de presse assez inhabituel mardi matin : Kristal Chopp et Ken Hewitt se sont fait couper les cheveux publiquement pour dénoncer la décision du gouvernement Ford.

Cette deuxième phase du déconfinement envisage la réouverture des salons de coiffure, des bars, des restaurants, des centres commerciaux et des espaces extérieurs, en autant qu’ils adoptent des mesures sanitaires. Seules les régions où il reste très peu de cas actifs, incluant Ottawa, sont autorisées à procéder à cette étape à compter de vendredi.

En plus des régions du Niagara et de Haldimand-Norfolk, la Ville de Toronto et ses banlieues, Hamilton, Windsor-Essex et Lambton sont exclues.

Une rue touristique presque déserte à Niagara Falls. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, n’a pas caché sa déception, alors que l’industrie du tourisme dans sa région est presque complètement paralysée.

Nos chiffres sont loin de ceux du Grand Toronto. Nous avons aplati la courbe et nous voulons être traités comme les autres. Jim Diodati, maire de Niagara Falls

Le médecin-hygiéniste du bureau de santé du Niagara, le Dr Mustafa Hirji, affirme que l’annonce d'hier l'a pris de court : Depuis, la province nous a contacté pour expliquer cette décision , affirme-t-il.

Nous faisons partie du Golden Horseshoe - beaucoup de gens de la région y transitent - et nous partageons la frontière avec l’État de New York , raconte le patron de la santé publique. Mais nous ne croyons pas que ces facteurs seuls nous auraient empêché de passer à la deuxième phase.

Doug Ford s’explique

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre Doug Ford a précisé qu’une récente recrudescence des cas de COVID-19 dans ces régions justifie la décision de freiner leur déconfinement pour le moment .

Il cite les éclosions parmi des travailleurs migrants, notamment à la ferme Pioneer Flower à St. Catharines, qui a fait bondir le nombre de cas dans la région du Niagara.

Quand les chiffres montent en flèche, nous n'avons pas le choix , a affirmé Doug Ford, insistant qu'il est le premier à vouloir rouvrir l’économie . Le premier ministre a ajouté que son équipe médicale lui avait confirmé que tous les bureaux de santé régionaux avaient été consultés.

Le député de Niagara Falls, Wayne Gates, exhorte le gouvernement à faire preuve de transparence. Photo : Radio-Canada

Pour le député néo-démocrate de Niagara Falls, Wayne Gates, cette situation confirme que le gouvernement ne consulte pas les autorités sanitaires locales. C’est complètement inacceptable. Ça met à risque notre santé et mine la confiance du public , affirme-t-il.

Le Dr Hirji soutient qu’il n’y a pas eu de hausse importante depuis la semaine dernière et que les éclosions à Hamilton et Haldimand-Norfolk ont été maîtrisés.

Tout porte à croire que le Niagara pourrait passer à la phase 2 dans un avenir rapproché, si la situation se maintient. Dr Mustafa Hirji, médecin hygiéniste du bureau de santé du Niagara

Avec les informations de Natasha MacDonald-Dupuis