Aucune poursuite contre les policiers de la SQ pour un accident en 2018

Ainsi, après examen du rapport du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a jugé qu'aucune infraction criminelle n'avait été commise.

L'accident, qui avait fait un blessé, était survenu sur le chemin Saint-Wilbrod.

Selon le rapport du BEIBureau des enquêtes indépendantes , les policiers avaient été dépêchés à la suite d'un appel au 911, vers 2 h 30, d'un homme qui se sentait harcelé par un autre conducteur semblait en état d'ébriété.

Ils aperçoivent le véhicule suspect et se mettent à le suivre sur une distance d'environ un kilomètre. Ils le suivent de très loin, de sorte qu'ils perdent souvent le contact visuel avec le véhicule suspect étant donné le manque d'éclairage et la topographie de la route. Lorsqu'ils reprennent un contact visuel avec le véhicule, celui-ci est en train d'effectuer des tonneaux , indique le communiqué du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales

Sur les lieux, les policiers retrouvent le conducteur à environ 20 mètres de son véhicule dont il a été éjecté. Ils constatent alors une forte odeur d'alcool. L'homme sera transporté à l'hôpital. Il obtiendra son congé quelques semaines plus tard. Il est toutefois décédé depuis dans des circonstances n'ayant aucun lien avec l'objet des événements enquêtés .

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales a eu à se pencher à savoir si les policiers avaient eu une conduite dangereuse et si c'est cette dernière qui aurait causé l'accident. Les policiers qui sont intervenus dans cette affaire ont suivi le véhicule suspect à distance, sans avoir à utiliser une conduite qui aurait pu mettre leur vie ou celle des citoyens en danger. Les policiers n'ont pas utilisé les gyrophares ou la sirène de leur véhicule et ont gardé une vitesse sécuritaire, est-il aussi rapporté.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQSûreté du Québec impliqués dans cet événement , a tranché le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales .