Le parc Stanley va rouvrir aux véhicules avec un accès limité

Le personnel de la Commission des parcs prépare un plan temporaire de gestion du trafic au parc Stanley cet l’été permettant un partage des routes entre automobilistes et cyclistes. Le tout afin de permettre une meilleure distanciation physique pour les piétons sur les promenades.

Mais il pourrait se passer plusieurs semaines avant que les véhicules aient de nouveau accès au parc, selon un employé de la Commission.

Le plan sera préparé en fonction de principes clés a déclaré Dave Hutch, directeur de la planification et du développement des parcs, lors de la séance de la Commission lundi soir.

Ces principes comprennent l’accès des véhicules aux restaurants et aux attraits du parc ainsi que des voies réservées aux cyclistes pour assurer leur sécurité.

L’accès des personnes âgées et de celles à mobilité réduite qui nécessitent un véhicule privé sera aussi priorisé, selon le directeur de la planification.

Motion pour moins de véhicules adoptée

En marge de la préparation d’un plan, les commissaires ont voté sur une motion dont le libellé demande d’explorer des options afin de réduire le trafic automobile dans le parc Stanley . La motion a été adoptée après un vote de 5 voix contre 2.

La Commission devra consulter plusieurs partenaires pour élaborer son plan comme les Premières Nations touchées, TransLink, le gouvernement de la Colombie-Britannique et les entreprises qui ont des locaux dans le parc. Une fois prêt, le plan devra recevoir l’aval des commissaires lors d'un nouveau vote.

Depuis le 8 avril, le parc Stanley est fermé aux véhicules dans le but d’offrir plus d’espace pour la distanciation physique notamment sur la promenade en bord de mer.

Manifestation contre la motion

Quelques manifestants avec un handicap se sont réunis avant la séance de la Commission pour protester contre la motion.

Robert Best dit ne plus avoir accès au parc Stanley, car il doit utiliser son véhicule pour s'y rendre. Photo : Radio-Canada

Robert Best se déplace en fauteuil roulant. Il soutient que la pandémie de COVID-19 est difficile pour les personnes à mobilité réduite, qui font face à l’isolement et se sentent piégées .

À cause de cette restriction [pour les véhicules], je ne peux accéder au parc, déplore-t-il. Les gens ne voient pas [cet enjeu] à travers ma lentille. À cause de mon handicap, je suis tributaire des rues et des voies pavées.

Avant le vote, les commissaires ont ajouté au libellé de la motion qu'ils consulteront les personnes avec un handicap et s'assureront qu'une solution inclusive est trouvée pour elles.

L’alcool dans les parcs attendra

Il faudra encore attendre pour avoir le droit de consommer des boissons alcoolisées dans les parcs de Vancouver.

La Commission des parcs cherche à obtenir une clarification sur sa juridiction quant à la consommation d’alcool dans les aires publiques, a aussi indiqué le directeur de la planification Dave Hutch.

Il a soutenu qu’un amendement à la Loi sur le contrôle des alcools de la province devra être fait pour donner la capacité à la Commission des parcs de passer un règlement sur les boissons alcoolisées.

Nous attendons l’action de la province à ce sujet. Nous les avons contactés, et ils sont au courant de l’urgence de ce dossier , a confirmé le directeur.

Une fois que la province s’est assurée que la Commission peut exercer sa juridiction sur la consommation d’alcool dans les parcs et sur les plages, les employés de la Commission vont préparer un règlement qui sera soumis au vote des commissaires.