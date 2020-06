Près de 800 inscriptions au programme de préposé aux bénéficiaires en Abitibi-Témiscamingue

Les besoins de ce dernier sont d'environ 130 employés, qui seront formés dans les centres de formation professionnelle d'Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda pour les trois premières semaines avant d'être intégrés dans les CHSLD de la région.

La période d'inscriptions est maintenant terminée. Les candidatures sélectionnées seront contactées et un CV, une lettre de recommandation ainsi qu'une entrevue seront demandés aux personnes choisies.

Il y a des gens qui ont un profil qui correspond à d'autres besoins dans les organisations et oui, ces gens-là, on va les orienter vers du recrutement et de l'embauche pour d'autres types d'emploi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le profil pour être au sein par exemple d'une organisation de santé où on doit faire du travail de jour, de nuit, de soir, la fin de semaine. Donc avec un peu plus d'informations sur ce qui est recherché, il y a des gens qui par eux-mêmes se désistent au niveau de leur intérêt initial pour faire la formation , indique la PDG du CISSS-AT, Caroline Roy.

Par ailleurs, la situation de la COVID-19 est toujours stable dans la région. Le nombre total de cas est demeuré à 168 depuis maintenant près d'une semaine, alors que 161 personnes sont maintenant rétablies. On déplore toujours quatre décès et personne n'est hospitalisé dans la région.

La médecin-conseil à la Santé publique Omobola Sobanjo est revenue sur les rassemblements intérieurs, qui seront permis dès le 15 juin.

Elle rappelle que les mêmes règles que pour les rassemblements extérieurs s'appliqueront, soit un maximum de 10 personnes de trois familles au plus. Les personnes qui ne résident pas sous le même toit devront garder deux mètres de distance.

La Santé publique demande à la population d’être créative pour trouver des façons de limiter la propagation. Elle demande également de tenir un registre des personnes avec qui vous avez été en contact, au cas où une enquête épidémiologique serait nécessaire.

Lorsque c’est possible, Dre Sobanjo conseille de garder une salle de bain pour les visiteurs uniquement et de nettoyer les surfaces touchées par plusieurs personnes fréquemment. Elle suggère également de préparer de la vaisselle séparée pour chaque famille.

La médecin-conseil assure par ailleurs que le dépistage se poursuit dans la région, mais note qu’il y a toujours une baisse des appels durant les fins de semaine. La moyenne de tests par jour a quelque peu descendu dernièrement.

Le CISSS-AT se dit prêt à accueillir une éventuelle deuxième vague de cas, notamment avec le centre hospitalier de Rouyn-Noranda qui a été désigné COVID, où on peut déployer 115 lits et plus.

Plusieurs éléments mis en place lors de cette « première vague » vont demeurer, dont l’établissement des zones chaudes et froides. Le CISSS se dit prêt à déployer ces zones en CHSLD si le besoin se présentait. Des équipes en prévention et contrôle des infections augmentées seront également maintenues.