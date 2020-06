Le gouvernement fédéral rouvre la frontière canadienne aux résidents américains dont la famille proche habite au Canada, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, affirme que ces voyageurs pourront désormais entrer dans la province.

Mais en vertu de cette décision, ces voyageurs américains pourront entrer à Terre-Neuve-et-Labrador, alors que presque tout autre non-résident ne peut franchir la frontière.

L'avocat Geoff Budden, qui prépare un recours collectif au nom des résidents saisonniers qui se voient refuser l’entrée à Terre-Neuve-et-Labrador depuis le 15 mai dernier, soutient que l’exemption ne semble pas faire partie d’un cadre plus large de mesures basées sur la santé, c’est tout simplement une réaction à un changement apporté à une politique fédérale .

L'avocat Geoff Budden aide certains résidents canadiens à préparer un recours collectif pour invalider les restrictions concernant les résidents saisonniers de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Deux poursuites intentées

L'argument principal du recours collectif de Geoff Budden, ainsi qu’une deuxième poursuite intentée par Kim Taylor, une résidente de la Nouvelle-Écosse qui s’est vu refuser l’entrée à Terre-Neuve pour les funérailles de sa mère, repose sur la liberté de circulation — l'article 6 de la Charte canadienne des droits et des libertés.

La liberté de circulation garantit que les citoyens canadiens et les résidents permanents puissent circuler, résider et travailler dans la province de leur choix.

En vertu de l’article 1 de la charte, la liberté de circulation peut être assujettie à des limites raisonnables — une disposition conçue pour trouver un équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts de la société. Mais Geoff Budden soutient que vous ne pouvez pas avoir des politiques arbitraires ou incohérentes si vous dépendez de l’article 1 .

L’avocate Rosellen Sullivan, qui représente l’Association canadienne des libertés civiles dans l’action de Kim Taylor, qualifie la nouvelle exemption d’ absurde .

[Les restrictions] devraient être fondées sur votre point de départ, les statistiques et la propagation de la COVID[-19] dans cette région, et votre plan et votre capacité de vous mettre en quarantaine quand vous arrivez ici , affirme Rosellen Sullivan.

Faire une distinction entre quelqu’un de New York qui a de la famille et qui veut entrer dans la province, et quelqu’un qui habite dans un endroit où il n’y a pas de cas [de COVID-19] est absurde.

Trop tôt pour assouplir les mesures, dit Dwight Ball

En conférence de presse lundi, Dwight Ball a assuré que les voyageurs venant des États-Unis devront obtenir une permission officielle de la médecin hygiéniste en chef avant leur arrivée et devront également se mettre en quarantaine stricte pendant 14 jours.

Le premier ministre a reconnu que les résidents saisonniers ont investi d’importantes sommes d’argent dans la province, mais a soutenu que la réunification d’une famille est bien différente qu'une personne qui veut visiter une résidence saisonnière .

Il a également rappelé que la majorité des cas dépistés à Terre-Neuve-et-Labrador sont liés aux voyages et a dit que la province ne veut pas trop assouplir les mesures à la frontière alors que d’autres provinces continuent à signaler de nouveaux cas.