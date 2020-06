Les studios d’entraînement s’unissent pour réclamer une réouverture rapide

Les propriétaires rencontrés sur place ont tous fait valoir que l’entraînement physique et le sport étaient essentiel au maintien d’une bonne santé mentale et physique.

La priorité numéro un, c'est la santé de la population, et là on est en train de mettre de côté un élément qui est crucial à la santé de la population , dénonce Marc-André Thériault, du Missfit studio à Montréal.

L’exaspération était palpable chez certains propriétaires, notamment celle du Sweat Club de Québec, Stéphanie Marchand, qui a lancé son entreprise depuis moins d’un an.

On commence à en avoir notre claque, on va se le dire. On a été tranquille, on a été compréhensif, mais là je pense qu'on est dû pour ouvrir.

Stéphanie Marchand, propriétaire du Sweat Club de Québec