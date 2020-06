Caméras d'intervention : les services de police d'Ottawa et de Gatineau ont des réserves

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) rappelle avoir pris connaissance des résultats du projet pilote du SPVM [Service de police de la Ville de Montréal] et [...] décidé de ne pas aller de l’avant .

Le SPVGSPVG fait référence aux tests menés par le SPVMSPVM durant près d'un an en 2016 et 2017. Le projet pilote d'un montant de plus de 1,5 million de dollars s'est soldé par un échec. En cause? Les coûts d’installation, les délais de traitement importants, les craintes de la part des policiers, et le manque de formation et d'équipements des tribunaux pour analyser les vidéos.

Le SPVM n'a pas été convaincu par le projet pilote qu'il a mené sur l'utilisation de caméras d'intervention (archives). Photo : SPVM

Le corps policier gatinois se dit toutefois ouvert à considérer les options et à suivre les directives provinciales à cet égard. Au besoin, nous effectuerons des recommandations aux autorités municipales quant à l’utilisation des caméras corporelles par les policiers .

L'adhésion au port de caméras d'intervention — aussi appelées caméras corporelles ou caméras portatives dans le langage courant — semble plus forte du côté de la classe politique gatinoise.

Il y a beaucoup de questions, mais sur le principe, je ne suis pas fermé du tout , a indiqué le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Je pense que c'est une façon de protéger tout le monde, tant la personne qui se fait arrêter que le policier lui-même, parce que le policier aussi peut se retrouver dans une position vulnérable quand c'est la parole de l’un contre la parole de l'autre. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

En entrevue à l'émission Sur le vif, mardi, le conseiller municipal du district de Bellevue et ancien policier, Pierre Lanthier, se dit 100 % d'accord avec le port de ce type d'équipement.

Ça fait longtemps que je mentionne qu’on devrait tous être équipés de ça , a-t-il assuré. Malgré les coûts importants, il serait prêt à appuyer une demande budgétaire pour l'achat des caméras.

La police d'Ottawa a aussi des réserves

À Ottawa, les forces de l'ordre municipales sont aussi d'avis que le port de ce type d'équipement pose certains problèmes comme l'élaboration d'un cadre stratégique de gouvernance et de gestion des données pour protéger la vie privée de chacun .

Le Service de police d'Ottawa ne l'exclut pas pour autant, arguant qu'il fera partie des solutions envisagées pour rehausser la confiance du public envers ses agents.

Lundi, le premier ministre du Canada a affirmé que les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) devraient porter des caméras d'intervention. Ces dernières offriraient un élément de transparence et de redevabilité qui, je pense, serait très important pour les corps policiers de ce pays , a plaidé M. Trudeau.

Cette annonce survient à la suite de manifestations contre le racisme dans plusieurs villes du pays, après l'arrestation mortelle de George Loyd à Minneapolis, au Minnesota.

Avec les informations de Nathalie Tremblay