Reprise imminente des négociations entre Moscou et Washington sur le désarmement

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a confirmé mardi qu'il rencontrerait à Vienne, au cours du mois de juin, le négociateur américain Marshall Billingslea. La rencontre est prévue pour le 22 juin.

Je pense que c'est une bonne nouvelle dans un contexte très sombre , a estimé le diplomate russe lors d'une conférence virtuelle organisée par le cercle de réflexion américain Council on Foreign Relations.

La balle est dans le camp américain, et nous devons entendre haut et fort ce que veut ce gouvernement, s'il juge possible de faire quelque chose de positif et pas seulement de démanteler les traités ou les accords de contrôle des armements les uns après les autres , a-t-il ajouté.

Donald Trump a retiré les États-Unis de trois accords internationaux en la matière : celui sur le nucléaire iranien, le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne portée, et le traité Ciel ouvert (Open Skies en anglais), visant à vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays signataires.

Dans les deux derniers cas, le président américain a accusé Moscou de violer ces textes.

Au cœur des futures négociations américano-russes : le traité bilatéral New Start conclu en 2010, qui vient à expiration début 2021 et qui est considéré comme le dernier accord nucléaire encore en vigueur, contenant les arsenaux des deux pays en dessous de leurs sommets de la guerre froide.

L'administration Trump veut inclure Pékin dans cette renégociation, sans s'engager pour l'instant à son renouvellement.

La Chine a aussi été invitée aux prochaines discussions, a annoncé lundi le négociateur américain. Est-ce que la Chine va venir et négocier de bonne foi? , a demandé Marshall Billingslea sur Twitter.

Il est vrai que les États-Unis veulent que la Chine rejoigne la table des négociations. Nous comprenons pourquoi. Mais nous comprenons aussi pourquoi la Chine ne veut pas , a répondu mardi Sergueï Riabkov.

Il a jugé impossible, à ce stade, de convaincre Pékin.