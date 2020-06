Les homardiers forcés de miser sur la vente au quai pour écouler leurs stocks

Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend une nouvelle signification en temps de pandémie.

Les marchés sont faibles, les prix son bas et plusieurs pêcheurs doivent maintenant limiter la quantité de homards qu'ils peuvent pêcher.

Plusieurs usines ont imposé des quotas d'achat aux homardiers. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Des pêcheurs publient notamment des annonces sur Facebook pour annoncer qu'ils vendent des homards à la douzaine, souvent aux environs de 30 $ ou 35 $.

Au quai de Le Goulet, Ghislain Beaudin témoigne du phénomène.

Ghislain Beaudin est un pêcheur de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le monde achète plus de homards, parce que le prix est bas, explique-t-il. J'ai vu qu'il y avait plus de monde qui en achetait pour l'hiver. On a perdu deux grosses semaines de pêche. On n'a pas le choix de le vendre. On est limités dans nos prises. Tu vas vendre 5 ou 6 douzaines, mais tu n'en vendras pas 400 livres au monde.

De son côté, le capitaine Zoël Roussel ne constate pas une augmentation dans l'achat de homards du public directement des pêcheurs.

Ça reste à peu près comme l'année passée, un petit peu plus peut-être, dit-il. C'est une année difficile avec ce virus-là. Faut comprendre ça.

Kathy Gauvin a acheté 200 $ de homards. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Kathy Gauvin s'est rendue sur le quai de Le Goulet pour acheter cinq douzaines de homards, qui lui ont coûté 200 $.

C'est pour faire nos conserves pour l'hiver, dit-elle. Ça va nous faire à peu près 18 pots de 500 millilitres. On vient en acheter tous les ans.

Avec les informations d'Alix Villeneuve