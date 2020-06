Trois municipalités de la région auditées par la Commission municipale du Québec

La Commission municipale du Québec va réaliser un audit de conformité dans 28 municipalités du Québec, dont Magog, Victoriaville et Drummondville.

Un audit de conformité vise à vérifier le respect des lois, règlements, politiques, procédures et directives internes d'une entreprise.

L'audit, qui vise Magog, Drummondville et Victoriaville, portera donc sur le processus d'adoption des règlements et permettra de s'assurer que les municipalités respectent la loi lors de l'adoption et l'entrée en vigueur de leurs règlements.

Guillaume Rousseau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et spécialiste en droit municipal, explique que le processus d’audit est préventif.

Cela ne veut pas dire que les municipalités visées ont des problèmes ou qu’elles font l'objet d'une enquête.

L'audit sur le processus d’adoption des règlements concerne les municipalités dont la population se situe entre 10 000 et 100 000 habitants.

Les municipalités de plus de 100 000 habitants, comme Sherbrooke, ont un vérificateur général, mais celles de plus petite taille n’ont pas une telle ressource; c’est donc la Commission municipale du Québec qui fait les vérifications. Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et spécialiste en droit municipal

Il y a deux façons pour les élus d'une municipalité de prendre leurs décisions, soit par résolution ou encore par règlement.

Le règlement a des effets importants, demande davantage de transparence et une reddition de compte de la part des administrations municipales.

Lorsqu'un audit est réalisé par la Commission municipale, l'objectif n'est pas de sanctionner les municipalités, mais plutôt de leur faire des recommandations pour qu'elles améliorent leurs pratiques.

Ces dernières doivent adopter un plan d’action pour donner suite aux recommandations.

La Commission municipale, généralement dans un horizon de trois ans suivant le dépôt de son rapport, fait un suivi des travaux auprès de chaque municipalité auditée pour évaluer le degré d'application des recommandations.