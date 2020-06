Des signes de transmission communautaire en Nouvelle-Écosse

Deux cas déclarés au cours des derniers week-end n'ont toujours pas été élucidés, a indiqué le Dr Robert Strang.

Il y a encore quelques signes de transmission communautaire , a-t-il déclaré en conférence de presse mardi. Donc même si nos chiffres de COVID-19 sont faibles, cela souligne la nécessité de continuer à faire preuve de prudence.

Au cours des derniers jours, la province a signalé peu ou pas de cas de la maladie pulmonaire.

Bien que tout cela soit une bonne nouvelle et que les choses évoluent dans la bonne direction, nous devons être prudents et nous devons continuer à adopter une approche très mesurée et prudente alors que nous nous dirigeons vers la reprise , a rappelé le Dr Strang.

Une mort de plus au bilan

La Nouvelle-Écosse enregistre un nouveau décès attribuable à la COVID-19, mardi. Cette 62e personne à succomber à la maladie pulmonaire dans la province était une septuagénaire aux prises avec des problèmes de santé sous-jacents.

Selon le médecin hygiéniste en chef, la femme est décédée il y a de cela quelques semaines.

Sa mort faisait l'objet d'une enquête visant à déterminer si elle était reliée ou non à la COVID-19 , a expliqué le Dr Robert Strang. Nous avons maintenant assez d'information pour conclure que c'était le cas.

La victime n'était pas une résidente d'un foyer de soins, précise le gouvernement.

Les autorités de santé signalent également que l'un des 578 tests de dépistage effectués au courant des dernières 24 h s'est avéré positif.

Le foyer de soins Northwood, à Halifax, compte actuellement un résident infecté. L'établissement, qui est la cible d'un recours collectif, a été pendant un certain temps l'épicentre de la maladie dans la province.