Plusieurs camps de jour annulés en Nouvelle-Écosse malgré le feu vert du gouvernement

Certains parents en Nouvelle-Écosse comptaient sur les camps de jour pour mieux concilier travail et famille, mais les nombreuses restrictions de la santé publique entraînent plusieurs organismes à modifier leur offre ou à tout simplement annuler les activités.

Normalement, les camps de jour de la Nouvelle-Écosse s’apprêteraient à accueillir des jeunes, mais la situation est toute autre.

Bien que le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, ait affirmé que rien n’empêchait la tenue des camps de jour cet été, la situation est beaucoup plus compliquée sur le terrain.

La limite imposée aux rassemblements ainsi que les règles d’hygiène et d'éloignement physique compromettent la tenue de camps de jour.

Des règles trop difficiles à suivre

À la Baie Sainte-Marie, l’organisme des Patronnesses de la Colonie jeunesse acadienne organise chaque année un camp de jour en français pour des dizaines de jeunes.

Mais la situation entourant la COVDI-19 a forcé les Patronnesses à annuler le camp cet été.

Le Dr Strang affirme que les camps de jour peuvent avoir lieu cet été en Nouvelle-Écosse, à condition que les règles de distanciation sociale soient respectées. Photo : Radio-Canada

Selon Réanne Titus, la présidente de l’organisme, l’organisation du camp comportait de trop grands défis. On aurait eu besoin de changer toutes les activités qu’on fait et on avait vraiment peur qu’on n’allait pas être capables d’offrir cette même qualité de camp comme dans le passé , explique-t-elle.

De plus, l’emplacement principal du camp, l’Université Sainte-Anne, est présentement fermé. L’organisme aurait donc dû chercher un nouvel emplacement.

Réanne Titus porte un deuxième chapeau, celui de gérante des loisirs de la Municipalité de Clare. Dans ce rôle, elle compte tout de même offrir certaines solutions de rechange aux parents.

À l’aide d’employés étudiants, elle tentera d’organiser certaines activités en ligne au courant de l’été, comme des ateliers de bricolage. La Municipalité pourra fournir des trousses d’activités contenant des fournitures pour que les enfants puissent prendre part aux activités à la maison, souligne-t-elle.

Les limites du contact virtuel

Pour certains, les activités en ligne ne sont pas suffisantes. Alors que les enfants ont passé le printemps à la maison, le Conseil communautaire du Grand-Havre ( CCGH ) à Halifax cherche à leur donner la possibilité de socialiser tout en respectant les règles de la santé publique.

Nous, ce qu’on voit vraiment en tant que conseil communautaire, c’est comment à un moment ou un autre on peut rendre un service aux parents , explique le directeur général du CCGH , Mario Noury.

Chaque été, le camp de jour en français organisé par le Conseil attire plusieurs centaines d’enfants et d’adolescents. Même si sa tenue est encore incertaine, le Conseil communautaire du Grand-Havre de la région d’Halifax tente d’offrir une version modifiée.

L'une des options est d'offrir des blocs d’activités de trois heures par jour au maximum après lesquels les parents devront aller chercher leurs enfants pour que les lieux soient désinfectés.

Aucun repas ou collation ne pourra être servi aux camps. Trouver des activités respectant les règles et que les jeunes aimeront représentera un défi pour les organisateurs.

Le Conseil communautaire doit trouver les ressources nécessaires pour l’aider à se préparer. On a déjà identifié des formations qui sont données au niveau canadien pour essayer de donner des idées d’activité pour ces jeunes-là , ajoute Mario Noury.

Le CCGHCCGH compte faire une mise à jour de la situation dans les prochains jours.

Une occasion de parler français

La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse estime que peu de programmation est toujours mieux que pas du tout , d’autant plus que les jeunes n’ont pas autant d’occasions de parler français que d'habitude depuis quelques mois.

Véronique Legault, directrice générale de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE). Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Quand on parle du 13 mars au début septembre, ces opportunités-là, ces espaces francophones sont d’autant plus importants pour les enfants dans nos communautés , affirme la directrice générale de la Fédération, Véronique Legault.

Le problème de la garde d’enfants persiste

Mais des services réduits ne régleront pas le problème de garde d’enfants pour plusieurs parents qui doivent retourner au travail. En Nouvelle-Écosse, les garderies pourront rouvrir leurs portes dès la semaine prochaine.

Toutefois, puisqu’elles ne peuvent pas fonctionner au maximum de leur capacité, elles pourraient ne pas être en mesure de répondre à la demande.

Vendredi dernier, le premier ministre Stephen McNeil a déclaré que son gouvernement chercherait des moyens d'aider les parents, si l'espace disponible ne répondait pas aux besoins.

Cependant, les partis d'opposition ont déploré que la situation n’ait pas été réglée avant même l'annonce du plan de réouverture des entreprises.